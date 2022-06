4 Ristoranti, Da Giulia è il miglior ristorante di pesce di Milano

A vincere l'ambito titolo di Miglior ristorante di pesce di Milano è il Ristorante Da Giulia. Pugliese doc trapiantata al nord per amore, la vincitrice porta avanti con rigore la tradizione di una cucina dai sapori autentici. Chef Borghese ti aspetta ogni domenica in prima serata su Sky Uno, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW

Il viaggio di 4 Ristoranti è ripartito da Torino con i nuovi episodi, e dal capoluogo piemontese ci ha portato in Sardegna, in Friuli-Venezia Giulia, e poi a Termoli, nella città di Giulietta e Romeo, fino a Gubbio, per tornare al nord, nel capoluogo meneghino. Qui, a vincere la sfida e conquistare il titolo di Miglior ristorante di pesce di Milano, è la "generalessa" Giulia che porta avanti la tradizione di una cucina autentica, poco incline alle sperimentazioni. Ecco cosa ci ha raccontato la vincitrice.

Come avete reagito alla chiamata?

Con tutta onestà ho esitato fino alla fine poi mi hanno convinto sia mio figlio sia i membri (bravissimi) dello staff del casting.

Lei si definisce un “generale d’armata", è stato facile portare a casa la vittoria?

Non è stato né facile né difficile, sono sempre stata me stessa divertendomi molto.

Da pugliese doc, che effetto fa essere il miglior ristorante di pesce di Milano, città della ristorazione per eccellenza?

E c’è bisogno di chiederlo? Io ho portato insieme a mio marito Gianni la nostra Bisceglie a Milano. Lo abbiamo fatto con enorme soddisfazione e tanti sacrifici, e ne siamo orgogliosi.

Il vostro cavallo di battaglia?

Sono diversi: i frutti di mare, il gambero rosso, lo scampo, il tonno rosso e tutto il crudo accompagnato dai piatti tipici della Puglia e della Sicilia. E poi la pasta fresca fatta in casa con semole e farine di grani antichi e rigorosamente bio.

La vostra carta vincente?

La serietà, l’impegno, la ricerca costante delle materie prime e la qualità delle stesse condite con una immensa passione per la cucina. Non ultimo, lo studio e il prezioso supporto del mio staff.

Chi le ha trasmesso l’amore per la cucina e per la pesca?

La passione per la cucina mi è stata trasmessa in famiglia, innanzitutto da mia nonna Giulia che mi ha insegnato a fare le orecchiette quando ero bambina e poi da mia madre. L’amore per la pesca invece è merito di mio marito Gianni, esperto sub, da piccolo pescava i ricci e altri frutti di mare che vendeva lungo il litorale di Bisceglie. Ricordo le nottate insieme a pescare con la canna.

Come nasce l’idea di trasferirsi da Bisceglie a Milano?

Per amore, ero fidanzata con Gianni, lui era andato a trovare suo fratello qui al nord e poi ci è rimasto a lavorare, io ho deciso di seguirlo.

Cosa le manca di più della sua amata terra?

Il mare meraviglioso e i suoi profumi.

Il ricordo più bello di questa avventura con Alessandro Borghese?

Il sorriso velato di Alessandro quando dovevo esprimere le mie opinioni e le critiche, non sapeva mai cosa aspettarsi. Lo staff di 4 Ristoranti è stato meraviglioso, tutti cortesi, gentili, mi hanno fatto sentire da subito a mio agio.

Cosa vi siete portati a casa di questa esperienza televisiva e umana?

Come già detto, una grande soddisfazione, mai avrei pensato alla mia età di dovermi mettere in gioco. È bastato essere se stessi, la gioia per la vittoria è stata immensa.