1/8 ©Getty

Dal 3 al 5 giugno Sky Uno +1 HD diventa Sky Uno The Royals, il temporary channel dedicato alla famiglia reale d’Inghilterra. Tre saranno le prime tv ad accompagnarci nei giorni dedicati: Margaret Principessa ribelle, The Queen Unseen e The Princess and the Press

Platinum Party at the Palace, il concerto per il giubileo della Regina in diretta su Sky