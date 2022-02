Regina Elisabetta, il taglio della torta per i 70 anni di regno

Apparsa in splendida forma la sovrana 95enne ha tagliato per l'occasione una torta preparata da una pasticceria di Sandringham, dove si trova una delle esidenze reali

Settant’anni sul trono, un traguardo storico per la Regina Elisabetta. Per festeggiare il Giubileo di platino, la più longeva sovrana del Regno Unito si è mostrata in splendida forma davanti a una torta preparata da una pasticceria di Sandringham, dove si trova una delle residenze reali. È stata anche protagonista di una divertente battuta quando una rappresentante della comunità locale le ha detto che la torta era "capovolta" rispetto alla sua posizione per consentire alle telecamere dei media di riprendere la scritta sulla glassa. A quel punto la regina divertita ha detto: "Probabilmente posso leggerlo a testa in giù" (SPECIALE REGINA ELISABETTA II)