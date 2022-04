Cucine da incubo, Cannavacciuolo a Bologna per una nuova missione

Lo chef 5 stelle Michelin alle prese con un altro ristorante in crisi da risollevare. Il quarto appuntamento ha come protagonista il Ponte Rosso di San Giorgio di Piano. Domenica 24 aprile su Sky Uno e in streaming su NOW. Sempre disponibile on demand

Antonino Cannavacciuolo arriva in provincia di Bologna per il nuovo episodio di Cucine da incubo – domenica 24 aprile , per la prima volta su Sky Uno , in streaming su NOW e sempre disponibile on demand . Stavolta, la missione impossibile sarà salvare il “ Ponte Rosso ”, locale che sorge a San Giorgio di Piano .

vedi anche

Cucine da Incubo 2022: cos'è successo nella terza puntata. FOTO

Lo show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy fa tappa nel cuore dell’Emilia-Romagna in questo ristorante che, pur essendo posto su una statale molto trafficata e quindi in una posizione apparentemente ideale, non sembra catturare le simpatie della clientela.

Mirko, titolare del ristorante da 6 anni, avrebbe anche le carte in regola per poter far bene ma, soffocato dalle difficoltà economiche, sembra un po’ aver perso la voglia e con essa anche la sua passione per la cucina. Ad aiutarlo c’è un trio tutto al femminile: Sanaa, che aveva cominciato come lavapiatti ed è diventata poi aiuto-cuoca, Doina (per tutti Didi) e Lisa in sala. Mirko aveva l’obiettivo di creare con i suoi dipendenti una grande famiglia ma loro, che chiedono a lui indicazioni precise e stimoli giusti per poter affrontare il lavoro nel giusto modo, vedono le loro aspettative puntualmente deluse. A volte Mirko ha anche difficoltà a pagare gli stipendi in tempo, in più il locale – dall’aspetto piuttosto antiquato – non si riempie ed è costretto, per rientrare dei costi, ad abbassare la qualità della materia prima. Risultato: nello staff regnano nervosismo e svogliatezza.

Il menù proposto sembrerebbe improntato alla cucina tipica bolognese, in realtà appare come grassa e ricca di panna; a pranzo c’è un menù fisso a 13 euro dedicato ai clienti operai della zona, per la sera c’è una carta che cambia, a seconda della stagionalità, due volte l’anno.