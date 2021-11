Sale la tensione con due concorrenti che dovranno lasciare la gara tra i roster di Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli e Mika. Gazzelle presenterà in anteprima il suo nuovo singolo. L'opening speciale è ispirato a COP26 e alla campagna Sky Zero con Dardust. Conduce Ludovico Tersigni Condividi

Sarà una puntata al cardiopalmo, quella di X Factor 2021 (GUARDA LO SPECIALE - ASCOLTA IL PODCAST) attesa per giovedì 11 novembre su Sky e in streaming su NOW. Una serata con due eliminazioni che inevitabilmente cambieranno gli equilibri al tavolo dei giudici Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli, Mika: quest’ultimo arriva al terzo Live con un concorrente in meno, dopo l’eliminazione dei Westfalia della scorsa settimana (IL VIDEO), i primi tre hanno invece i propri roster ancora al completo, ma durante il prossimo appuntamento la situazione assumerà contorni sensibilmente diversi. Sul palco del Teatro Repower A guidare la serata nel terzo appuntamento in diretta ci sarà il padrone di casa Ludovico Tersigni: a lui il compito di introdurre gli artisti e leggere i verdetti di una serata che sarà caratterizzata da due manche in cui gli 11 concorrenti in gara eseguiranno delle cover scelte dai giudici. Giovedì alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455), sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW, i pezzi che gli artisti proporranno saranno particolarmente significativi. X Factor 2021, Ed Sheeran sarà super ospite del quinto live show

le scelte musicali approfondimento X Factor, le assegnazioni dei giudici per il terzo Live Emma nella scelta dei brani conferma l’esigenza di “dire” attraverso la musica e grazie alla centralità della sua scrittura e assegna a gIANMARIA “Io sto bene” dei CCCP, un brano del 1986 ancora più dirompente immaginato con l’interpretazione del diciottenne; un altro brano intenso per Le Endrigo che proporranno “Certi uomini” di Francesco Bianconi; a Vale Lp “Stavo pensando a te”, successo del 2017 di Fabri Fibra, questa volta in una interpretazione al femminile.

Hell Raton, sempre affascinato dal mondo crossover, per i suoi sceglie Adele, Gorillaz e Nirvana e Billie Eilish, rispettivamente assegnati a Baltimora con “Turning Tables” (Adele), ai Karakaz “Feel Good Inc.” (Gorillaz) e a Versailles uno speciale mash up che lo contraddistingue con “In Bloom” (Nirvana) e “Six Feet Under” (Billie Eilish).

Nel roster di Manuel Agnelli, prosegue il suo racconto della Musica con la “M” maiuscola con assegnazioni che vanno ad esaltare il percorso scelto per i ragazzi: per i Bengala Fire, una inedita versione di “Making Plans for Nigel” degli XTC, Erio canterà la raffinata “The greatest” di Lana Del Rey, mentre per i Mutonia il brano scelto è “Sports” dei Viagra Boys.

Le assegnazioni di Mika confermano il meltin’ pot musicale a cui ci ha abituati: per i suoi cantanti, infatti, ha scelto la profondità di “Nemesis” di Benjamin Clementine per Fellow e l’intensa e malinconica “Lonely” di Justin Bieber e Benny Blanco per Nika Paris.

L'Ospite del terzo Live approfondimento X Factor, gara a colpi di cover e Westfalia eliminati: il podcast

Sarà Gazzelle, protagonista indiscusso della nuova scena musicale italiana e uno dei più importanti cantautori contemporanei, che con le sue canzoni è capace di arrivare dritto al cuore degli ascoltatori. In soli 5 anni di carriera ha raccolto oltre 800 milioni di streaming, centinaia di concerti per tutta Italia e numerosi sold out nei palazzetti. Artista multiplatino con 19 dischi di platino e 28 dischi d’oro, continua a collezionare certificazioni tra cui tra cui il platino per il suo ultimo disco “OK” e il quadruplo disco di platino per il singolo “Destri”. Sul palco, Gazzelle presenterà in anteprima il suo nuovo singolo “Fottuta Canzone”. Reduce dal successo del tour estivo, è pronto a tornare live nei palazzetti di tutta Italia a partire dal 15 gennaio.

l'opening speciale del terzo live La serata si aprirà con un opening speciale, legato alla stretta attualità e alla COP26, la Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici in corso di svolgimento a Glasgow (LO SPECIALE DI SKY TG24). Spunto di tutto sarà Sky Zero, cioè la campagna che sottolinea l’impegno del gruppo Sky di ridurre, entro il 2030, in anticipo rispetto agli obiettivi dell’Unione Europea, di almeno il 50% le proprie emissioni di anidride carbonica diventando Net Zero Carbon e andando quindi ad intervenire sulle cause del riscaldamento globale che causa grandi stravolgimenti del pianeta. Protagonista dell’opening sarà Dardust, compositore e produttore multiplatino, il pianista italiano della nuova generazione più ascoltato al mondo. Reduce dal grande successo dello “Storm And Drugs Tour”, è al lavoro sul nuovo sorprendente disco. Il suo set, scritto e realizzato per il palco di X Factor, è un inno al nostro pianeta in sofferenza, la Terra, a cui dedicherà una versione inedita di “Sunset on M”, brano iconico del suo percorso artistico, viaggio sonoro tra elettronica e musica classica. Questa performance anticipa la sua ultima pubblicazione al fianco di Sophie and The Giant, Benny Benassi e Astrality, con il brano “Golden Nights”, in uscita domani a mezzanotte. l'Hot Factor Al termine della puntata tornerà Paola Di Benedetto, una delle voci più apprezzate di RTL 102.5 - tra i media partner di #XF2021 - con i commenti a caldo nello spazio dell’Hot Factor.