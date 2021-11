X Factor 2021, terzo Live: chi è stato eliminato ieri sera. VIDEO

Vale LP e Karakaz eliminati dal talent show. Prosegue l'avventura per Nika Paris e Le Endrigo, che si sono giocati il tutto per tutto al ballottaggio. Ospite della puntata il cantautore Gazzelle. Appuntamento su Sky Uno giovedì 18 novembre alle 21.15 con il quarto Live ( RIVEDI LA PUNTATA )

X Factor 2021, l’esibizione di Vale LP

approfondimento

X Factor 2021, il meglio del terzo Live



Dopo la cover di Gabriella Ferri della scorsa settimana (VIDEO), per il terzo Live Emma assegna a Vale LP una hit recente, “Stavo pensando a te” di Fabri Fibra (VIDEO). In una cornice suggestiva fatta di luci e melodie, l’artista regala una performance inedita, lontana da quel suo fare arrabbiato che aveva mostrato sin dalle Audizioni sul palcoscenico. La giuria si divide. “Ho trovato la tua performance romantica. La chiave è popolare, il rap è popolare e tu l’hai reso intimo. Non hai difficoltà a farci entrare nella tua intimità e questo è il tuo punto di forza”, commenta Hell Raton. Manuel Agnelli è di un altro parere: “Hai fatto bene a fare qualcosa di diverso, ma io ti trovo molto più interessante quando fai musica di derivazione popolare. Perché lì sei diversa da tutti”. Vale LP è la meno votata della prima manche di gara e perde al ballottaggio, vedendo svanire il sogno di giungere in finale.