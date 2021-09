The Royals, la Principessa Anna e Maria di Teck. FOTO

6/10 ©Getty

Tenace e dedita al dovere come mamma Elisabetta II, rude e pratica come suo padre Filippo, è da sempre la reale che "lavora" di più, impegnata come patrona in oltre 300 associazioni e capace di portare a termine circa 500 incarichi all'anno per conto della madre sovrana

