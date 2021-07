Royals 2, William e Kate Middleton: 5 cose da sapere sulla coppia

Il matrimonio del principe William con Kate Middleton è già giunto al suo decimo anniversario di nozze. Dieci anni e tre figli dopo, il duca e la duchessa di Cambridge sono più compatti e uniti che mai. Ma qual è il segreto del loro matrimonio? Nell'attesa del prossimo appuntamento con The Royals - Amori a corte ogni martedì alle 21.15 su Sky e Now - Sempre disponibile On Demand, sfoglia la fotogallery e scopri 5 cose sulla coppia reale