5/20 ©LaPresse

Dal 6 luglio ogni martedì alle ore 21.15, su Sky Uno, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW - il rapporto delle due sorelle, la Regina Elisabetta II di Inghilterra e Margaret, tra loro ma anche con i loro amori: per la prima, uno solo - lunghissimo e straordinario - con il Principe Filippo, scomparso solo pochi mesi fa; per la seconda, invece, tra rumors, “leggende” e notizie più o meno ufficiali, tanti amori per una vita sicuramente più “libera” non essendo stata diretta discendente al trono.