4/4 ©LaPresse

Un nuovo matrimonio reale ha allargato la stirpe nobile dei Windsor. Tali nozze hanno rappresentato un cambiamento storico nella monarchia britannica. All'altare si sono uniti in matrimonio un principe, quinto in linea di successione per il trono, e per la prima volta un'attrice, divorziata e "bi-razziale". La regina Elisabetta, come da antica tradizione, ha dato il suo consenso formale tramite l'Instrument of Consent, un documento ufficiale a cui la sovrana si attiene prima di ogni celebrazione di un matrimonmio reale.

Moda, la principessa Victoria di Svezia dice no ai tacchi a spillo. FOTO