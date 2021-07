Royals 2, la Regina Elisabetta II e sua sorella Margaret: 5 curiosità

A 19 anni dalla morte della principessa Margaret nessun ricordo è stato condiviso da Buckingham Palace. Per la regina, del resto, la scomparsa della sorella è stato un momento molto triste, uno dei pochi in cui ha mostrato in pubblico la sua umana debolezza. Nell'attesa di The Royals - Amori a corte ti aspetta ogni martedì alle 21.15 su Sky e Now - Sempre disponibile On Demand, sfoglia la fotogallery e scopri di più sul loro rapporto