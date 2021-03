Dal 1° aprile su Sky Uno va in onda la quinta stagione del format che vede in prima linea mamma e suocera, pronte a sfidarsi e a rimboccarsi le maniche per trovare l'abito dei sogni della futura sposa. A loro disposizione, oltre a un atelier ricco di vari e meravigliosi abiti, non mancheranno i preziosi consigli delle wedding stylist Sarah e Corinna.