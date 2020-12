MasterChef Italia 10: eliminata Camilla. Ecco cos'è successo ieri sera

Camilla fallisce il Pressure Test ed è eliminata. Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli scelgono i venti concorrenti della decima edizione del cooking show, tra sfide testa a testa e una Mistery Box dark. Appuntamento giovedì 31 dicembre con la terza puntata alle 21.15 su Sky Uno Condividi:

Le tre firme di MasterChef 10 Eduard, Monir e Daiana sono i concorrenti che durante le selezioni hanno guadagnato un solo sì dalla giuria, ma su di loro hanno scommesso rispettivamente Bruno Barbieri, Giorgio Locatelli e Antonino Cannavacciuolo. I tre aspiranti chef devono creare un poké, pietanza tradizionale hawaiana, in 30 minuti. Tecnica, velocità e creatività sono gli elementi chiamati in gioco da questa prova e tutti e tre, nonostante qualche piccolo incidente di percorso, superano la sfida e entrano nella MasterClass.

La Sfida si fa “salata” La legge del contrappasso colpisce il prossimo gruppo in sfida: Valeria, Filippo, Francesco e Marco alle selezioni hanno proposto piatti poco saporiti e ora devono creare una pietanza sapida senza usare il sale. I concorrenti devono sfruttare esclusivamente la sapidità naturale degli ingredienti proposti dalla giuria, in 25 minuti di tempo. Valeria soddisfa, Filippo torna a casa a causa delle “bucce di melanzane immangiabili”. Marco dimostra creatività e indossa il grembiule bianco; Francesco promosso grazie al suo piatto “molto ben bilanciato”.

Dal grembiule grigio al grembiule bianco Maxwell, Federica e Corinna si sfidano a colpi di cottura della carne e solo l’ultima rimane esclusa, mentre un panino ricco di passione è il guanto di sfida di Irene, che accede alla MasterClass. Dentro anche Sedighe, grazie ad un impiattamento ben riuscito, e Jia Bi, Cristiano e Giuseppe per mano di un fish and chips gourmet. Una buona besciamella, con tutte le sue varianti, vale a Camilla l’accesso alla MasterClass; una patata bollita fa la differenza, invece, per Francesco e Igor.

La Mistery Box di MasterChef 10 I 21 concorrenti della decima edizione del cooking show affrontano la prima sfida al buio di quest’anno: chi perde indossa il grembiule nero e vola al Pressure test, rischiando l’eliminazione. Gli aspiranti chef devono cucinare in 30 minuti un piatto usando solo alimenti neri, rendendo bella e appetitosa una ricetta senza colore. Mentre Maxwell riceve i complimenti per l’impiattamento, Irene è elogiata per il suo modo di lavorare e Sedighe promuove il rispetto dell’ambiente con la sua pietanza, sette concorrenti ceffano la prova e devono indossare il grembiule nero. Valeria sbaglia la cottura della carne e Monir quella del riso; Azzurra, Camilla e Cristiano cucinano un piatto in cui manca il grande protagonista, il colore nero; Federica e Marco sbagliano la preparazione.

Pressure Test: eliminata Camilla da MasterChef 10 I sette sfidanti trovano sotto la cloche gli ingredienti usati per la loro preparazione durante le selezioni, fatta eccezione per l’alimento principale: i concorrenti devono ideare un nuovo piatto, rimettendo in discussione l’intera ricetta, dimostrando creatività, tecnica, buon gusto. Pulizia, idee chiare e ottimi profumi valgono la balconata ad Azzurra. Valeria è salva nonostante qualche difetto nella cottura; Monir e Cristiano ottengono il via libera dalla giuria; la tenacia (e dei bottoni ripieni… sbottonati) premiano Federica; Marco si salva sul filo del rasoio. É Camilla la prima eliminata della decima edizione di MasterChef 10.