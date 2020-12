MasterChef 10 e i 18 no secchi di Bruno Barbieri

La gara è partita e i fuochi nella cucina di MasterChef Italia ( VAI ALLO SPECIALE ), si sono finalmente riaccesi ieri su Sky e NOW TV con i primi due episodi della decima stagione. E si sono riaccesi alla grande, segnando il miglior debutto delle ultime cinque edizioni. Tra i vari aspiranti concorrenti chef, alcuni hanno già indossato il tanto ambito grembiule bianco col proprio nome, altri hanno ricevuto quello grigio e altri ancora, sono, loro malgrado, tornati a casa. Chef Barbieri ne sa qualcosa, guai a sbagliare la tagliatella, per Bruno poche cose sono più gravi di una bernese fatta male. Un solo sguardo è capace di raggelare gli aspiranti concorrenti che sognano di diventare il miglior cuoco amatoriale italiano . Nel corso dei primi due episodi lo abbiamo visto all'attacco, dopo una lunga serie di no secchi e senza alcuna possibilità di appello, si gira verso il collega Locatelli e dice soddisfatto: “Sono a 18 no”. Questo il numero di giudizi negativi espressi dal giudice stellato.

tutti i no di "cattivix" alias bruno barbieri

approfondimento

MasterChef 10: l'intervista tripla ai giudici

Lo aveva preannuciato nel corso della conferenza stampa ufficiale di MasterChef che avrebbe alzato l'asticella e sarebbe stato più severo di sempre: "E’ il decimo anno e bisognava tirare fuori qualcosa in più. Io dopo dieci anni avevo bisogno di essere ancora più duro perché è necessario rendere il livello più elevato", e speriamo che il buongiorno non si veda dal mattino. Durante i primi due episodi sono stati 18 i no secchi rivolti ai concorrenti aspiranti Chef. “O sai delle cose, o torni a casa”, parola di Bruno Barbieri, punto e chiuso. Nessuna possibilità di appello, meglio non rischiare, “chi se la gioca”, stia attento a quello che fa. E sappia cosa lo aspetta. Per Antonino, Bruno è diventato "il diavolo", per Locatelli "cattivix". Per i concorrenti terrore puro. Si salvi chi può e occhio alla bernese, poche cose sono più gravi di una bernese fatta male.