MasterChef 10, tra gli aspiranti concorrenti anche Jia Bi

Dalla Cina (con furore) alla Puglia

approfondimento

MasterChef Italia 10: cos'è successo nella prima puntata

Ai Live Cooking di MasterChef Italia, ripartito ieri sera con il suo primo appuntamento di questa stagione, si è presentata anche Jia Bi, nata in Cina ma, come dice suo marito, in realtà di Bari Vecchia. Anche se la sua storia non è troppo chiara, l’ha capita solo Giorgio Locatelli, i suoi cavatelli con sugo di vongole, seppia e pomodorini – mescolati rigorosamente con le bacchette – hanno conquistato i giudici che le hanno dato la possibilità di accedere al prossimo step, le sfide grazie alle quali si giocherà la possibilità di entrare nella Masterclass. In bocca al lupo Jia!