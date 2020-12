Riparte MasterChef Italia, miglior debutto degli ultimi 5 anni

I fuochi si sono finalmente riaccesi nella cucina di MasterChef Italia (VAI ALLO SPECIALE), tornato ieri su Sky e NOW TV con i primi due episodi della decima stagione. E si sono riaccesi alla grande, segnando il miglior debutto delle ultime 5 edizioni. Nel dettaglio, i primi due episodi della nuova stagione del talent culinario prodotto da Endemol Shine Italy per Sky hanno totalizzato una media di 1.073.265 spettatori medi (su Sky Uno/+1 e on demand), in crescita del 16% rispetto al debutto dello scorso anno; il primo episodio ha totalizzato 1.203.512 spettatori medi e il 3,76% di share (+17% rispetto alla precedente edizione), con il 71% di permanenza e 1.686.369 contatti; il secondo 943.018 spettatori e il 4,79% di share (+15% nel confronto con l’omologo della scorsa stagione), con il 66% di permanenza e 1.424.485 contatti. Nel corso della giornata di ieri, MasterChef Italia ha generato complessivamente un totale di 448.000 interazioni; l’hashtag ufficiale #MasterChefIt è entrato nei TT italiani nel corso della messa in onda, rimanendoci fino alle prime ore del mattino (fonte: Shareablee’s, Trends24.in).