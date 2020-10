X Factor 2020, stasera scocca l'ora dei Bootcamp

Arriva il tanto atteso momento dell’assegnazione delle categorie: stasera giovedì 8 ottobre, Alessandro Cattelan (VAI ALLO SPECIALE DI XF) comunicherà a ciascun giudice la categoria di cui sarà il mentore e darà il via alla prima parte dei Bootcamp di X FACTOR 2020. Al via così il temutissimo momento delle sedie per lo show di Sky prodotto da Fremantle, in onda su Sky e NOW TV; tra i giovani artisti che per ciascuna categoria hanno superato il primo step di selezioni, le Auditions, a ogni giudice spetterà l'onere di selezionarne solo 5.

Hell Raton e Mika aprono le danze

I primi a comporre la propria squadra sono HELL RATON e MIKA. Per EMMA e MANUEL AGNELLI le scelte sono rinviate alla prossima settimana.