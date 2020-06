Epcc Live, Luca Argentero e Cattelan: 3 “finali alternativi” per Doc

L’undicesima puntata di Epcc Live ( Vai allo SPECIALE ) l’abbiamo trascorsa in compagnia dell’attore Luca Argentero e delle stelle del calcio femminile Sara Gama e Cristiana Girelli. L’appuntamento è stato, come ogni martedì, un concentrato di emozioni a cui si sono aggiunti per l’occasione anche i maturandi del liceo Berchet di Milano ( Maturità e cinema, da Ecce Bombo a Notte prima degli esami: sette film sul fatidico giorno )

L’attore (Scopri quanto conosci Luca Argentero. FAI IL QUIZ) protagonista di Doc, ci ha raccontato di come è incominciata la puntata: sbagliando indirizzo! Argentero si è infatti recato in prima battuta nella sede di Sky a Rogoredo per scoprire che, dopo i controlli di routine anti-Covid (AGGIORNAMENTI - SPECIALE - LA MAPPA), EPCC non si gira presso gli studi di Sky, non pago si dirige al teatro Franco Parenti per poi realizzare che l’indirizzo corretto è un altro. Sarà colpa del sonno perduto per via della figlia, di soli 26 giorni? Se così fosse, poco conta rispetto alla gioia infinita di esser diventato padre, "Indescrivibile, faccio fatica anche a raccontarlo", afferma l’attore.