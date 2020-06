Maturità al cinema, i film che raccontano i fatidici esami

Circa 500 mila studenti affrontano la prova orale: ecco le pellicole che hanno portato su grande schermo l’esperienza dei ragazzi all’ultimo anno delle scuole superiori

Per 515 mila studenti hanno preso ufficialmente il via gli esami di maturità che quest'anno consistono in una prova solamente orale a causa dell'emergenza sanitaria (GLI AGGIORNAMENTI). I ragazzi si troveranno ad affrontare questa prova fondamentale, spesso ritenuta un vero e proprio rito di passaggio all’età adulta, con la pressione aggiuntiva legata alle incertezze della pandemia da coronavirus ancora in corso.

Visto il valore simbolico dell’esame con cui si conclude il ciclo scolastico superiore e il peso psicologico a esso collegato, è naturale che molti registi, nel corso degli anni, abbiano voluto raccontare a modo loro questa esperienza di vita su grande schermo: ecco i più celebri film sulla maturità. Maturità 2020, tutto quello che c'è da sapere sull'esame di Stato

7 film sugli esami di maturità

Ecce bombo (1978)

Il secondo lungometraggio da regista di Nanni Moretti non è un film sulla maturità in senso stretto… anzi, si potrebbe dire che sia un film sull’immaturità. Ma le scene in cui il protagonista Michele Apicella, interpretato dallo stesso Moretti, prepara a modo suo agli esami gli amici all’ultimo anno di superiori, spingendosi addirittura a difenderli davanti a una commissione da lui ritenuta rea di “tortura”, sono entrate di diritto nella storia del cinema italiano.

Ovosodo (1997)

In questo vero e proprio cult di Paolo Virzì, Edoardo Gabbriellini è Piero, un ragazzo di umili origini che rimane letteralmente fulminato dall’incontro con l’anticonformista (almeno all’apparenza) Tommaso. Ma mentre per quest’ultimo, di buona famiglia, diplomarsi sarà una passeggiata nonostante le evidenti lacune, per il protagonista la maturità si trasformerà in una débâcle.

Ecco fatto (1998)

L’esordio alla regia di Gabriele Muccino racconta le disavventure di due amici, Matteo e Piterone, interpretati rispettivamente da Giorgio Pasotti e Claudio Santamaria, che tentano per la terza volta di superare il fatidico esame di maturità. Il primo rimarrà fulminato dalla bella Margherita, una ragazza slovacca impersonata da Barbora Bobulova (FOTO).

Che ne sarà di noi (2004)

Giovanni Veronesi racconta, più che la maturità stessa, le mitiche vacanze immediatamente successive agli esami, quelle della libertà assoluta (almeno a livello ideale). Ma durante il loro viaggio a Santorini, i tre protagonisti Matteo, Paolo e Manuel, interpretati da Silvio Muccino, Giuseppe Sanfelice ed Elio Germano, dovranno affrontare ognuno i propri dilemmi personali, in quello che si configurerà sì come un vero “esame” d’ingresso nella vita adulta.

Notte prima degli esami (2006)

Al suo esordio dietro la macchina da presa Fausto Brizzi confeziona il film sulla maturità per antonomasia, quello che racconta le ansie e le speranze legate al rito di passaggio affrontato ogni anno da migliaia di studenti in tutta Italia. Siamo nel 1989 e Nicolas Vaporidis interpreta Luca, che l’ultimo giorno di scuola si sfoga con il tanto odiato professor Martinelli (un eccezionale Giorgio Faletti) dandogli della “carogna". Piccolo particolare: il ragazzo ignora che a sorpresa il docente sostituirà un collega durante gli esami.