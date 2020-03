Programmi TV da non perdere stasera, domenica 15 marzo

Programmi TV in onda stasera

Italia’s got talent, ore 21:15 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455 (REPLICA)

Alle 21:15 su Sky Uno vediamo in replica gli episodi di “Italia’s got talent”. A valutare i talenti più strani e sorprendenti i giudici Frank Matano, Federica Pellegrini, Mara Maionchi e Joe Bastianich. Conduce Lodovica Comello.

Delitti: famiglie criminali, ore 21:05 Crime investigation

Il 14 novembre 2017 Andrea La Rosa, 35 anni, ex calciatore, scompare dopo aver incontrato un amico. Un mese dopo il corpo viene ritrovato nel bagagliaio di un'auto.

L’uomo che rubò Banksy, ore 21:15 Sky Arte

L'opera di Banksy sul muro che separa Israele dalla West Bank porta alla nascita di un mercato parallelo, tanto illegale quanto spettacolare, di opere di Street Art.

Kings of pain: la natura morde, ore 21:00 Blaze

Adam e Rob Caveman concludono la loro avventura in Indonesia, sottoponendosi a due terribili morsi: quello di un gigante centopiedi asiatico e di un pitone reticolato.

Comedy Road Trip, ore 21:00 Comedy Central

Tra sagre, dialetti e prove da superare, Dario Cassini, Gianluca Impastato e Maria Mazza ci fanno riscoprire l'Italia come non l'abbiamo mai vista a bordo del bus di Comedy Road Trip.

Cambio moglie Nuova Zelanda, ore 21:00 lei

In “Cambio moglie Nuova Zelanda” le mogli di due differenti famiglie neozelandesi si scambiano la famiglia per una settimana. Le due donne lasciano le proprie case per trovarsi tra mura, mariti e figli nuovi. Stasera si trovano a scambiarsi le mogli una famiglia religiosa e un’altra agnostica. Una ha un figlio, l'altra ha cani giganti. Sulla carta sono diversi sotto ogni aspetto. Ma nella vita reale?

Scherzi della natura, ore 21:00 Discovery Channel

Gli esperti spiegano perché alcuni elefanti arrivano fuori lo stesso hotel ogni anno. Inoltre da cosa sono stati prodotti alcuni anelli di bolle lungo la costa di Portland?

Bear Grylls: Celebrity Edition, ore 20:55 National Geographic

L'avventuriero Bear Grylls, accompagnato da famose celebrità, parte per luoghi remoti per testare i propri limiti lontano dalla civiltà. Stasera è la volta dell'attore Joel McHale. I due sono nel deserto dell'Arizona e attraversano i pericolosi canyon nella speranza di sopravvivere in questi luoghi ostili.

Cose di questo mondo, ore 21:05 Discovery Science

Una misteriosa e gigantesca svastica appare in una foresta della Germania. Inoltre, inquietanti segni vengono avvistati in un angolo remoto dell'Antartico: da chi sono stati realizzati?

Francesco: il Papa dell’Apocalisse, ore 21:00 History

Secondo un'antica profezia, il 112esimo Papa avrebbe assistito al crollo del Papato stesso e forse del mondo. È possibile che papa Francesco sia il pontefice che assisterà all'Apocalisse?

Gatti: amore e odio, ore 21:10 Nat Geo Wild

I gatti sono le creature domestiche più comuni. In Gran Bretagna, il numero è aumentato a dismisura. Quale particolare legame si crea tra gatti e padroni?

Serie TV in onda stasera

Yellowstone, ore 21:15 Sky Atlantic (REPLICA)

Rivediamo su Sky Atlantic il primo episodio della nuova serie TV con il Premio Oscar Kevin Costner. “Yellowstone” è un western contemporaneo che narra le vicende di John Dutton, proprietario del più grande e ricco ranch degli Stati Uniti, pronto a tutto per difendere i suoi possedimenti.

Rosewood, ore 21:05 Fox

Su Fox rivediamo la seconda stagione di “Rosewood”, la serie che narra le vicende del dottor Rosewood, un anatomopatologo famoso con uno studio privato a Miami. Qui conduce autopsie che aiutano la polizia a risolvere i casi più difficili. I titoli degli episodi di stasera sono “Il potere del sangue” e “Nuove prospettive”.

Rizzoli & Isles, ore 21:00 Fox life

Alle 21:00 su Fox life, vediamo un altro episodio della sesta stagione di “Rizzoli & Isles”, la serie che ha come protagoniste la detective della polizia di Boston Jane Rizzoli e il brillante medico legale del Commonwealth del Massachusetts Maura Isles. L’episodio di stasera si intitola “Il ragazzo dell’Est”.

Blue Bloods, ore 21:05 Fox Crime

Alle 21:05 su Fox Crime rivediamo invece la quinta stagione di “Blue Bloods”, la serie con Tom Selleck con protagonista la famiglia Reagan, i cui uomini lavorano da generazioni al New York Police Department. Il titolo degli episodi di stasera è “Nel paese delle meraviglie” e “Scambio di favori”.

Lethal weapon, ore 21:14 Premium crime

Su Premium crime alle 21:14 continua “Lethal weapon”, la serie tv ispirata ai film della saga “Arma letale” con Mel Gibson. Martin Riggs è un ex Navy Seal che, dopo la morte della moglie incinta, si trasferisce al Los Angeles Police Department, dove ha come collega il detective Roger Murtaugh. “Peccatori” e “La cartella Murtaugh” sono i titoli degli episodi di stasera.

Young Sheldon - 1^ TV, ore 21:12 Premium Stories

Su Premium Stories vediamo altri due episodi della terza stagione di “Young Sheldon”, la sitcom nata come spin-off e prequel della serie “The Big Bang Theory”. Sheldon Cooper è un piccolo genio: ha nove anni e frequenta il liceo. Vive in una famiglia che non riesce a capirlo. Gli episodi di stasera hanno il titolo di “Un imprenditorialista e una sculacciata” e “Hobbit, fisica e una palla da baseball”.

Gotham, ore 21:15 Premium Action

Su Premium Action, rivediamo la quinta stagione di “Gotham”, la serie basata sui personaggi della DC Comics che appaiono in Batman. Tra i protagonisti James Gordon e Bruce Wayne, interpretati da Benjamin McKenzie e David Mazouz. Gli episodi di stasera hanno il titolo “Ace chemicals” e “Niente di scioccante”.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

New school, ore 20:55 DeA kids

Su DeA kids proseguono gli episodi di “New School”, la sit com per ragazzi con protagonisti un gruppo di alunni della McGaffin International Middle School. In un bagno dell’Istituto c’è un WC rotto in cui si trova il Wall Of Celebrities, con le foto delle 12 Leggende della scuola.

Team Jay, ore 20:50 Nick jr

A partire dalle 20:50 su Nick jr va in onda invece “Team Jay”, la serie animata della Juventus. Divertente ed educativa, la serie mira ad insegnare agli spettatori più giovani i buoni valori dello sport.

I Thunderman, ore 20:50 Nickelodeon

Su Nickelodeon alle 20:50, vediamo ancora “I Thunderman”, la serie tv che racconta le vicende di una famiglia di supereroi che cerca di vivere una vita il più normale possibile. Hank e Barb e i loro figli Phoebe, Max, Billy, Nora, e Chloe sono dei supereroi che vivono nella città immaginaria di Hiddenville.

Lo straordinario mondo di Gumball, ore 20:55 Cartoon Network

Su Cartoon Network alle 20:55 continuano gli episodi di “Lo straordinario mondo di Gumball”, il cartone animato che racconta le avventure del giovane Gumball, un gatto antropomorfo dodicenne alle prese con la vita di tutti i giorni in compagnia della sua famiglia fuori dagli schemi.

Wacky Races, ore 21:00 Boomerang

Su Boomerang alle 21:00, “Wacky Races”, il reboot dell’omonima serie del 1968 prodotta dalla Hanna-Barbera. La serie è incentrata su un campionato di corse automobilistiche con bizzarre vetture guidate da particolari personaggi. Questa serie è realizzata in computer grafica e sono stati mantenuti 4 personaggi storici su 11.

Topolino e gli amici del rally, ore 21:10 Disney Junior

Su Disney Junior a partire dalle 21:10 “Topolino e gli amici del rally”, la serie che narra la nascita dei Sensazionali Sei composti dal loro leader Topolino: Minni, Pippo, Paperino, Paperina e Pluto, che gareggiano per la pista cittadina di Hot Dog Hills e intorno al globo.

