Film stasera in TV da non perdere oggi, domenica 15 marzo

Film drammatici da vedere stasera in TV

La memoria del cuore, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Film drammatico del 2012 diretto da Michael Sucsy, con Rachel McAdams, Channing Tatum, Scott Speedman, Jessica Lange, Sam Neill e Jessica McNamee. Un giovane marito fa di tutto per far riacquistare la memoria alla moglie, vittima di un terribile incidente stradale.

Neverland - Un sogno per la vita, ore 21:15 Sky Cinema Due

Film drammatico del 2004 diretto da Marc Forster, con Johnny Depp, Kate Winslet, Julie Christie, Dustin Hoffman, Nick Roud e Radha Mitchell. La storia della nascita della favola di Peter Pan: nella Londra del 1904 lo scrittore James M. Barrie trova l’ispirazione per dare vita a uno dei personaggi più amati da piccoli e grandi.

Codice d'onore, ore 21:00 Sky Cinema Drama

Film drammatico del 1992 diretto da Rob Reiner, con Tom Cruise, Demi Moore, Jack Nicholson, Kiefer Sutherland, Kevin Bacon e Kevin Pollak. Un dramma giudiziario all’interno dell’esercito USA: tre avvocati militari devono difendere due marines accusati dell’omicidio di un commilitone.

Fratelli nemici - Close Enemies, ore 21:15 Sky Cinema Due +24

Film drammatico del 2018 ambientato nelle banlieu parigine. Regia di David Oelhoffen, con Matthias Schoenaerts, Reda Kateb, Adel Bencherif, Nicolas Giraud e Sabrina Ouazani. Due amici d’infanzia hanno preso percorsi diversi: Manuel è un criminale, mentre Driss un agente di polizia. Nonostante le loro vite agli antipodi, le circostanze li costringeranno a collaborare.

Film d’azione da vedere stasera in TV

The amazing Spider-man, ore 21:15 Sky Cinema Sergio Leone

Film d’azione del 2012 diretto da Marc Webb, con Andrew Garfield, Emma Stone, Rhys Ifans, Sally Field, Martin Sheen, Denis Leary. Il giovane liceale Peter Parker scopre poteri straordinari dopo il morso di un ragno. Primo capitolo della saga dedicata al supereroe della Marvel.

Submerged - Allarme negli abissi, ore 21:00 Sky Cinema Action

Film d’azione del 2005 diretto da David Bridges, con Steven Seagal, Christine Adams e William Hope. Un gruppo di terroristi di impadronisce di un sottomarino nucleare. Per fermarli viene mandato in missione un mercenario rilasciato dal carcere in cui si trova recluso.

Lucy, ore 21:15 Premium Energy

Film d’azione del 2014 diretto da Luc Besson, con Scarlett Johansson, Morgan Freeman, Amr Waked, Choi Min-sik, Pilou Asbæk e Analeigh Tipton. Una giovane ragazza deve portare una valigetta dal contenuto misterioso a un coreano. Qualcosa va storto e il cervello di Lucy raggiunge il 100% delle sue potenzialità, rivelando all’umanità tutto il suo potere.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

Un viaggio a quattro zampe, ore 21:00 Sky Cinema Family

Film d’avventura del 2019 diretto da Charles Martin Smith, con Ashley Judd, Jonah Hauer-King, Edward James Olmos, Alexandra Shipp e Wes Studi. Una commovente storia che ha come protagonista Bella, una cagnolina intraprendente, che affronta un insidioso viaggio per ricongiungersi con il suo padrone.

Due fratelli, ore 21:15 Premium Emotion

Film d’avventura del 2004 diretto da Jean-Jacques Annaud, con Guy Pearce e Freddie Highmore.

Negli anni venti, tra le rovine dei templi di Angkhor, due tigri nascono sotto la protezione dei loro genitori. Il cacciatore Aidan McRory cambierà le loro vite e farà sì che i due fratelli si debbano affrontare a viso aperto in un'arena gremita di pubblico.

Film thriller da vedere stasera in TV

La reginetta del male, ore 21:00 Sky Cinema Family

Film del 2018 diretto da Philippe Gagnon, con Zoe McLellan, Allie MacDonald, Nia Roam, Anana Rydvald e Judith Baribeau. Un thriller nel mondo della scuola, con protagonista una ragazza ossessionata dal diventare reginetta di ballo e disposta a tutto per raggiungere il suo obiettivo.

Serenity - L'isola dell'inganno, ore 21:15 Sky Cinema Uno +24

Thriller del 2019 diretto da Steven Knight, con Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Djimon Hounsou, Diane Lane e Jason Clarke. Un pescatore rifugiatosi su un’isola tropicale riceve la visita della sua ex moglie che gli chiede di far uccidere il suo attuale marito dagli squali. Realtà e immaginazione si intrecciano in un film che lascia con il fiato sospeso.

Film commedia da vedere stasera in TV

Book Club - Tutto può succedere, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Film del 2018 diretto da Bill Holderman, con Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen, Mary Steenburgen, Craig T. Nelson e Andy Garcia. Una brillante commedia sulla riscoperta del desiderio sessuale, provocata dalla lettura del romanzo “Cinquanta sfumature di grigio”. Quattro signore di mezza età risvegliano piccanti curiosità in una pellicola divertente e spensierata.

Un Natale al sud, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Film del 2016 diretto da Federico Marsicano, con Massimo Boldi, Biagio Izzo, Debora Villa, Barbara Tabita, Paolo Conticini e Enzo Salvi. Una divertente commedia italiana che parla ai giovani e ai genitori. Una coppia di coniugi decide di seguire i figli in vacanza per spronarli a vivere la propria vita nella realtà e non solo attraverso i social media.

Tower Heist: colpo ad alto livello, ore 21:15 Premium Comedy

Commedia del 2011 diretta da Brett Ratner, con Ben Stiller, Eddie Murphy, Casey Affleck, Alan Alda, Matthew Broderick e Stephen McKinley Henderson. Per punire chi li ha defraudati delle loro pensioni, un gruppo di addetti alla manutenzione organizza un furto in grande stile.

Film biografici da vedere stasera in TV

Alexander, ore 21:14 Premium Cinema

Film biografico del 2004 diretto da Oliver Stone, con Colin Farrell, Angelina Jolie, Val Kilmer, Rosario Dawson, Jared Leto e Anthony Hopkins. Su Sky arriva l’epopea del mitico Alessandro il Grande, il conquistatore più famoso della storia e colui che è riuscito a creare un impero mai visto prima.

Film storici da vedere stasera in TV

Dunkirk, ore 21:15 Premium Cinema +24

Film storico del 2017 diretto da Christopher Nolan, con Fionn Whitehead, Tom Glynn-Carney, Jack Lowden, Harry Styles e Aneurin Barnard. Vincitrice di tre Premi Oscar, la pellicola racconta la storia dell’Operazione Dynamo, una missione che salvò la vita a migliaia di soldati nel giro di otto giorni.

