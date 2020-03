Yellowstone, dove e quando vedere la serie tv

Su Sky Atlantic sta per arrivare la prima stagione di Yellowstone, la serie tv western con Kevin Costner, per un totale di 9 episodi e di 5 settimane di messa in onda a partire dal 13 marzo. Ovviamente Yellowstone sarà disponibile anche On Demand e in streaming su NOW TV. Qui sotto il calendario degli appuntamenti:

Venerdì 13 marzo, 21.15: Episodio 1 (della durata di un'ora e mezza)

Venerdì 20 marzo, 21.15: Episodio 2 e Episodio 3

Venerdì 27 marzo, 21.15: Episodio 4 e Episodio 5

Venerdì 3 aprile, 21.15: Episodio 6 e Episodio 7

Venerdì 10 aprile, 21.15: Episodio 8 e Episodio 9 (finale di stagione)

Yellowstone, ecco di cosa parla la serie tv

John Dutton è il proprietario del più grande e ricco ranch degli Stati Uniti. Alcuni spietati imprenditori edili, però, sembrano aver messo gli occhi proprio su quei terreni, e in più ci sono anche le rivendicazioni di una vicina comunità di nativi a mettere a rischio il futuro di quel piccolo e laborioso regno. Come se ciò non bastasse, la progettazione del primo Parco Nazionale d'America mette seriamente a rischio i suoi confini territoriali.

Dutton è pronto a tutto pur di difendere i suoi possedimenti, e proprio a causa di questa sua inflessibilità entra in conflitto con l'imprenditore Dan Jenkins, intenzionato a realizzare un progetto edilizio assai redditizio vicino alla tenuta, e con Thomas Rainwater, il capo della riserva di Broken Rock, deciso a sfruttare lo scontro tra i due per espandere il territorio a disposizione della comunità dei nativi americani. Gli screzi iniziali si trasformano presto in una vera e propria guerra, e anche i figli di John vengono coinvolti: Kayce, veterano di guerra che vive nella riserva insieme alla moglie e al figlio; Beth, un lavoro in banca di successo ma qualche problema con l'alcol, sicuramente la più simile al padre; Jamie, brillante avvocato attratto dalla politica; e Lee, che invece ha dedicato tutta la sua vita al ranch.

Da una parte degli imprenditori avidi e senza scrupoli e i giochi di potere della politica, dall'altra una comunità intenzionata a vendicare le perdite subite in passato e una famiglia intenzionata a difendere sé stessa, i propri possedimenti e la propria identità. Yellowstone, western contemporaneo creato da Taylor Sheridan (Sicario, Hell or High Water) ci mostra un mondo in cui la violenza e la sopraffazione, anche se in nuove forme rispetto ai secoli precedenti, sono comunque ancora all'ordine del giorno.

