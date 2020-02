Programmi TV da non perdere stasera, sabato 15 febbraio

Guida ai programmi e alle serie tv che andranno in onda stasera, sabato 15 febbraio, sui canali Sky

Programmi TV in onda stasera

MasterChef Italia, ore 21:15 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455 (REPLICA)

Rivediamo la nona puntata di MasterChef Italia. Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli e Bruno Barbieri valutano i piatti degli aspiranti al titolo di MasterChef italiano. I concorrenti affrontano stasera una Mystery Box che presenta dei connubi inusuali. Nel successivo Invention Test, il tema è la cucina di lago. Ospite della puntata lo chef stellato Davide Carancini.

Chirurgia estrema, ore 21:00 Fox life

“Chirurgia estrema”, è la serie in onda su Fox life, in cui due chirurghi rimediano ai danni provocati da precedenti interventi. In questa puntata il dottor Dubrow si trova ad affrontare l'intervento al seno più difficile della sua carriera; Nassif invece aggiusta il naso di un soldato; infine i dottori incontrano un uomo che vuol somigliare a un supereroe.

Il piccolo Lorys, ore 20:10 Crime investigation

Il 29 novembre 2014 il corpo del piccolo Lorys viene rinvenuto in un paese del ragusano. Ripercorriamo una storia di dolore familiare, che ha sconvolto l'Italia e che, ad oggi, resta un caso controverso.

Gli Immortali, ore 21:15 Sky Arte

Giorgio Porrà racconta artisti indimenticabili e l'incanto poetico dei cimiteri che accolgono le loro spoglie. Nell'episodio di stasera, Walter Chiari e Angelo Rizzoli.

Mountain Men: Gli ultimi pionieri, ore 21:00 Blaze

Su Blaze riprendono le avventure di Oar, Rich Lewis, Marty Meierotto e Kyle Bell, vale a dire i Mountain Men. Gli ultimi pionieri d'America sono uomini coraggiosi che vivono isolati dalla civiltà con le rispettive famiglie.

Palco, doppio palco, ore 21:30 Comedy Central

Dal Teatro San Babila di Milano, sei spettacoli monografici da non perdere dei migliori comici italiani del momento. Ognuno di loro propone uno spettacolo inedito.

Malattie imbarazzanti, ore 21:00 lei

Un’altra puntata della settima stagione di “Malattie imbarazzanti”. Nella puntata di stasera, Alan, paralizzato dopo un incidente motociclistico, chiede aiuto alla dr. Pixie. Intanto, alla clinica ci si occupa di un uomo con una misteriosa allergia, e a Magaluf dei numerosi incidenti estivi.

Ed Stafford: scontro tra titani, ore 21:00 Discovery Channel

Ed Stafford sfida l'esperto di tecniche primitive Cat Bigney in una corsa lungo la paradisiaca isola di Palau, nel sud del Pacifico, che ospita squali e coccodrilli di acqua salata.

The Cave - L’ospedale nel bunker, ore 20:55 National Geographic

La guerra in Siria raccontata da Feras Fayyad. Per la popolazione assediata, una speranza si cela in un ospedale sotterraneo conosciuto con il nome di The Cave.

Contact, ore 21:05 Discovery science

La squadra scopre il video di un UFO che si muove velocemente. Nello Utah, Nick e Sarah tentano di verificarne l'autenticità. Nick e Paul scoprono atti ostili degli UFO.

Benvenuti a Salviniland, ore 21:00 History

Matteo Salvini è un personaggio controverso. Che lo si ami o lo si odi, nessuno può negare la sua velocissima ascesa nel partito.

Gli animali più pericolosi: Botswana, ore 21:10 Nat Geo Wild

In Africa, la lotta per la sopravvivenza si scatena in alcuni degli habitat più estremi del pianeta. Qui, i grandi predatori hanno affinato le loro armi.

Serie TV in onda stasera

A discovery of witches - Il manoscritto delle streghe - 1^ TV, ore 21:15 Sky Atlantic (REPLICA)

Rivediamo in replica il quinto e il sesto episodio di “A discovery of witches - Il manoscritto delle streghe”. La serie si basa sulla trilogia di successo della scrittrice Deborah Harkness. Diana Bishop e Matthew Clairmont, rispettivamente una strega e un vampiro, vivono nell’eterna contrapposizione. Il ritrovamento di un vecchio manoscritto all’interno della biblioteca di Oxford porterà a una serie di eventi sconvolgenti.

The Big Bang Theory, ore 21:10 Fox

Alle 21:10 su Fox rivediamo “The Big Bang Theory”, la serie che racconta le avventure di un gruppo di nerd che trascorrono il tempo leggendo fumetti, giocando ai videogame, giochi di ruolo e guardando film e serie TV a tema fantascienza e supereroi.

NCIS, ore 21:05 Fox Crime

Su Fox crime vediamo la sedicesima stagione di “NCIS”, la serie incentrata sulle vicende della squadra di agenti speciali del NCIS, il Naval Criminal Investigative Service, un dipartimento della Marina Militare americana che si occupa dei casi criminali che coinvolgono i membri dello stesso corpo militare.

Deception, ore 21:15 Premium Crime

Su Premium Crime, alle 21:15, rivediamo “Deception”, la serie poliziesca con protagonista l'illusionista Cameron Black. L’uomo, a seguito di uno scandalo che gli ha stroncato la carriera, è il primo consulente illusionista a collaborare con l'FBI.

Splitting up together, ore 21:14 Premium Stories

Su Premium Stories rivediamo la seconda stagione di “Splitting up together”. Protagonista della la serie tv è una coppia che si riappacifica improvvisamente dopo il divorzio. I tre figli vivono in casa con un genitore a settimane alterne, mentre l'altro genitore vive in un appartamento nel garage sul retro della casa.

The last ship, ore 21:15 Premium Action

Su Premium Action alle 21:15 vediamo la quinta stagione di “The last ship”, la serie basata sull'omonimo romanzo di William Brinkley. Dopo che una pandemia globale ha ucciso quasi tutta la popolazione mondiale, l’equipaggio del USS Nathan James, un cacciatorpediniere lanciamissili della Marina degli Stati Uniti, per evitare l’estinzione dell'umanità cerca le cause del virus.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

Spirit: Riding free, ore 20:50 DeA kids

Su DeA kids va in onda “Spirit: Riding free”, la serie tv in computer grafica ispirata al film d'animazione, “Spirit - Cavallo selvaggio” candidato all'Oscar nel 2002.

44 gatti, ore 21:00 Nick jr

Su Nick jr alle 21:00 va in onda “44 gatti”, il cartone animato ideato da Iginio Straffi e tratto dall'omonima canzone dello Zecchino d’oro 1968. I protagonisti sono quattro gattini musicisti che suonano nella band dei Buffycats.

Il grande colpo, ore 19:55 Nickelodeon

Alle 19:55 su Nickelodeon va in onda il film “Il grande colpo” del 2013, che racconta la storia di Griffin, un ragazzo che recupera la preziosa carta di un suo amico da un venditore senza scrupoli.

Lo straordinario mondo di Gumball, ore 20:55 Cartoon Network

Su Cartoon Network “Lo straordinario mondo di Gumball”, la serie animata che combina diverse tecniche di narrazione. Il protagonista è Gumball Watterson, un gatto antropomorfo di 12 anni, alle prese con la vita di tutti i giorni.

Wacky Races, ore 21:00 Boomerang

Su Boomerang alle 21:00, “Wacky Races”, il reboot dell’omonima serie del 1968 prodotta dalla Hanna-Barbera. La serie è incentrata su un campionato di corse automobilistiche con bizzarre vetture guidate da particolari personaggi.

PJ Masks - Super Pigiamini, ore 21:05 Disney Junior

“PJ Masks - Super Pigiamini” è una serie anglo-francese che racconta le avventure di tre bambini di 7 anni: Connor, Amaya e Greg, che di giorno vivono vite normali e di notte si trasformano in Gattoboy, Gufetta e Geco e affrontano vari supercriminali.

