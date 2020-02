Film stasera in TV da non perdere oggi, sabato 15 febbraio

La guida ai film che andranno in onda stasera, sabato 15 febbraio, in TV su Sky. Azione, drammatici e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Skyfall, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Regia di Sam Mendes, con Daniel Craig, Javier Bardem, Ralph Fiennes, Naomie Harris, Bérénice Marlohe. Una minacciosa figura appartenente a un misterioso passato di cui nessuno è a conoscenza, torna a tormentare M, chiamata a dar prova della sua lealtà nei confronti dell'intero corpo di agenti segreti MI6. L'agente 007 non esita a mettersi in azione per aiutare M e difenderla da chi la vuole fuori dai giochi. Due premi Oscar per questo celebre film di spionaggio “007” firmato Sam Mendes.

Suicide Squad, ore 21:15 Premium Cinema Energy

Regia di David Ayer, con Jared Leto, Ben Affleck, Will Smith, Margot Robbie. Un gruppo di criminali, tratti dai fumetti della DC Comics, viene assoldato per una missione. Una divertente storia con protagonista una squadra di villain dal mondo dei comics, un poliziesco in maschera. Non mancano l’ironia e le frasi a effetto dei blockbuster americani. “Suicide squad” ha vinto un Oscar al miglior trucco e vanta un cast stellare.

Film drammatici da vedere stasera in TV

La terra dell’abbastanza, ore 21:15 Sky Cinema Due

Ottimo esordio alla regia di Fabio e Damiano D’Innocenzo, con Andrea Carpenzano, Matteo Olivetti, Milena Mancini, Max Tortora. La storia delle vite di Mirko e Manolo, due giovani che studiano all’istituto alberghiero e sperano un giorno di lavorare come barman. Una sera, i due investono un uomo e fuggono via terrorizzati, temendo di dovere pagare le conseguenze di questa disattenzione. Scoprono però che si tratta di un pentito del clan dei Pantano, influenti criminali della zona, il che gli concede l’opportunità di entrare nel gruppo malavitoso. Uno sguardo drammatico sulla periferia romana, tra i migliori film italiani usciti nel 2018.

Un amore sopra le righe, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Regia di Nicolas Bedos. Un film con Doria Tillier, Nicolas Bedos, Denis Podalydès, Antoine Gouy, Christiane Millet. Il famoso scrittore Victor Adelman muore. Un giornalista va a trovare la vedova, Sarah Adelman. Comincia così il racconto di una storia d'amore movimentata, attraverso 45 anni di vita di coppia. Un film che racconta un amore “irreversibile”, tra passioni, tradimenti, separazioni e riconciliazioni di una vita a due.

Third Person, ore 21:00 Sky Cinema Drama

Regia di Paul Haggis, con Liam Neeson, Maria Bello, Mila Kunis, Kim Basinger, Adrien Brody, Olivia Wilde. Michael è uno scrittore divorziato che vive a Parigi e un giorno riceve la visita dall’amante, ambiziosa giornalista che sogna di esordire nella narrativa. A New York un’ex attrice vuole la custodia di suo figlio, mentre a Roma Sean, uomo d’affari, si innamora di una nomade. Tre storie di amore, passione e tradimento ambientate in tre parti del mondo diverse, con tutte le analogie del caso.

Il verdetto, ore 21:15 Sky Cinema Due +24

Regia di Richard Eyre, con Emma Thompson, Stanley Tucci, Fionn Whitehead, Anthony Calf, Jason Watkins. Fiona Maye è un giudice dell’Alta Corte Britannica che si ritrova a dover decidere della vita di Adam Henry, un testimone di Geova di diciassette anni, malato di leucemia, che rifiuta trasfusioni di sangue. Fiona decide di incontrare il ragazzo in ospedale e il loro incontro condurrà il giudice dove lei non si aspetta. Film ispirato alla storia vera raccontata nel romanzo del 2014 “La ballata di Adam Henry” di Ian McEwan.

Film commedia da vedere stasera in TV

L’agenzia dei bugiardi, ore 21:15 Sky Cinema Collection

Regia di Volfango De Biasi, con Giampaolo Morelli, Massimo Ghini, Alessandra Mastronardi, Paolo Ruffini. Il seducente Fred, l’esperto di tecnologia Diego e l’apprendista narcolettico Paolo sono componenti di una diabolica e geniale agenzia che fornisce alibi ai propri clienti e il cui motto è "Meglio una bella bugia che una brutta verità". Fred si innamora di Clio, paladina della sincerità a tutti i costi, alla quale quindi non può svelare qual è il suo vero lavoro. La situazione si complica quando Fred scopre che il padre di Clio, Alberto, è un suo cliente, che si è rivolto all'agenzia per nascondere alla moglie Irene una scappatella con la sua giovane amante Cinzia. Una commedia italiana esilarante.

Spy kids, ore 21:00 Sky Cinema Family

Regia di Robert Rodriguez. Un film con Antonio Banderas, George Clooney, Carla Gugino, Daryl Sabara, Alexa PenaVega. La famiglia Cortez è composta da mamma, papà, figlio e figlia. I due ragazzi non hanno una grande stima nei confronti dei loro genitori, ma un giorno fanno una scoperta che cambierà la loro opinione: mamma e papà sono degli ex agenti speciali, richiamati in servizio perché tutte le spie del mondo stanno scomparendo misteriosamente. Una commedia di successo, da guardare insieme a tutta la famiglia.

Masterminds - I geni della truffa, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Per la regia di Jared Hess, “Masterminds – I geni della truffa” è un film con Kristen Wiig, Owen Wilson, Jason Sudeikis, Zach Galifianakis, Ken Marino. Per conquistare una ragazza, l'autista di un furgone blindato accetta di derubare la propria compagnia. La storia di una delle più grosse rapine della storia americana, raccontata nel libro di Jeff Diamant "Heist!”.

Prendimi!, ore 21:15 Premium Cinema +24

Regia di Jeff Tomsic, con Ed Helms, Jake Johnson, Annabelle Wallis, Hannibal Buress, Isla Fisher. Cinque amici sono ossessionati da un gioco che condividevano quando erano ragazzini e ogni anno si ritrovano per rincorrersi e prendersi. Jerry è l’unico del gruppo a non essere mai stato acciuffato, per questo gli altri faranno di tutto per mettere fine al suo primato. Una spassosa commedia ispirata a una storia vera.

Cuori ribelli, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Regia di Ron Howard, con Nicole Kidman, Tom Cruise, Thomas Gibson, Brendan Gleeson, Cyril Cusack, Robert Prosky. Tardo Ottocento: Shannon, signorina di buona famiglia, e Joseph, rozzo attaccabrighe irlandese, partono per Boston, uniti dal sogno americano nonostante l'antipatia reciproca. Tra infinite liti si scontreranno con l'immigrazione di massa, che metterà a dura prova la capacità di sopravvivenza dei due giovani. Una bella commedia dove tutto funziona alla perfezione: la regia, la fotografia, gli attori, il ritmo.

Tutti contro tutti, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Debutto alla regia dell’attore teatrale Rolando Ravello, che aveva già interpretato lo stesso personaggio a teatro. Insieme a lui, nel cast troviamo Kasia Smutniak, Marco Giallini, Stefano Altieri, Raffaele Iorio, Agnese Ghinassi. Agostino, padre di famiglia, scopre che il suo appartamento è stato occupato e la serratura sostituita. L’intera famiglia prova a reagire e a trattare civilmente con gli occupanti, ma esaurite le buone maniere, si ritrovano ad occupare a loro volta il pianerottolo, decisi a riprendersi appartamento e serenità. Un’animata schermaglia, che unisce ostilità e solidarietà. Una piacevole commedia sociale.

Film di fantascienza da vedere stasera in TV

Cowboys & Aliens, ore 21:00 Sky Cinema Action

Regia di Jon Favreau, con Daniel Craig, Harrison Ford, Olivia Wilde, Sam Rockwell, Adam Beach. Anno 1875: uno straniero senza memoria arriva nella città di Absolution con uno strano bracciale metallico. L’accoglienza è ostile, ma ben presto il villaggio dovrà rivolgere la sua attenzione agli strani oggetti volanti che l’attaccano dal cielo. Una contaminazione di generi per questo “fanta-western” basato sul romanzo omonimo di Scott Mitchell Rosenberg. Un film fuori dagli standard.

Film thriller da vedere stasera in TV

Agent of deceit, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Regia di Michael Feifer, con Chelsea Ricketts, Michael Welch, Bryan Lillis, Cara Santana, Shari Belafonte. Ancora sotto shock per l'aggressione subita nella sua stessa casa, Amanda si sente ancora in pericolo. Può contare sulla sorveglianza dell'attraente e severo detective James Dawson, che tiene sott'occhio la situazione. Colpita dall'impegno dell'uomo, Amanda è ignara del fatto di essere sempre più vicina a un pericolo travolgente. Sospetti inquietanti in un thriller sull’ambiguità del male.

Nessuna verità, ore 21:15 Premium Cinema

Regia di Ridley Scott, con Leonardo DiCaprio, Russell Crowe, Golshifteh Farahani, Mark Strong, Vince Colosimo. L’agente della CIA Roger è sulle tracce di un gruppo di terroristi attivi in Giordania. Dopo aver escogitato un piano per infiltrarsi nelle loro fila, deve trovare l’appoggio del collega Ed, scaltro veterano sospettato di doppio gioco. Per quanto tutto sembra procedere per il meglio, ha inizio una storia adrenalinica dove Roger non riesce a fidarsi di nessuno, soprattutto di coloro che sembrano volerlo aiutare. Una spy-story firmata Ridley Scott, con un cast di prestigio.

