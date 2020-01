Programmi TV da non perdere stasera, domenica 19 gennaio

Programmi TV in onda stasera

Italia’s got talent, ore 21:15 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455 (REPLICA)

Alle 21:15 su Sky Uno vediamo in replica la prima puntata della nuova edizione di “Italia’s got talent”, il talent dove Frank Matano, Mara Maionchi, Federica Pellegrini e la new entry Joe Bastianich si trovano a valutare improbabili talenti che si propongono nelle discipline più disparate. Presenta Lodovica Comello.

Sono innamorato di Pippa Bacca, ore 21:30 Crime investigation

Un'analisi sulla morte di Pippa Bacca, artista milanese violentata e strangolata vicino Istanbul. Ripercorriamo cosa accadde prima del terribile evento.

Il caso Craxi - Una storia italiana, ore 21:15 Sky Arte

A vent’anni dalla scomparsa dello storico leader socialista, Sky Arte propone il docu-film prodotto da Sky sulla storia politica e umana di Bettino Craxi.

Truck Hunters: solo uno vincerà, ore 21:00 Blaze

La sfida tra due dei migliori costruttori di camion, pronti a restaurare e personalizzare con maestria due veicoli classici. A superare la selezione per la vendita, però sarà solo uno.

Most ridiculous, ore 21:00 Comedy Central

Su Comedy Central “Most ridiculous”, lo show che passa in rassegna i video più demenziali che navigano indisturbati sul web. Ogni episodio è monografico e affronta gli argomenti più disparati e in voga in rete: dai cuccioli ai gattini, dai bambini ai matrimoni, dagli epic fail ai disastri nel campo della moda.

Cambio moglie USA, ore 21:00 lei

Le mogli di due differenti famiglie si scambiano la vita per una settimana, lasciando le proprie case per avventurarsi tra mura, mariti e figli nuovi.

Scherzi della natura, ore 21:00 Discovery Channel

Gli esperti analizzano e spiegano alcune immagini che mostrano un ragno luccicante. Inoltre scopriamo quale animale potrebbe aver ucciso il predatore più temuto dell'oceano.

Disastri in presa diretta, ore 20:55 National Geographic

Il tornado dell'aprile del 2011, che ha colpito il sud degli Stati Uniti, è stato un evento senza precedenti. La furia della natura ha distrutto grandi città in pochi minuti.

L’universo di Stephen Hawking, ore 21:05 Discovery Science

Stephen Hawking, cosmologo di fama mondiale, cerca di dare risposta a un intrigante quesito: è possibile viaggiare avanti e indietro nel tempo nella quarta dimensione?

Enigmi alieni - Buchi neri sulla Terra?, ore 21:10 History

Dal 1945, con il lancio della bomba atomica, gli avvistamenti vicino i siti nucleari sono aumentati. Gli alieni stanno monitorando le nostre attività nucleari?

Namib: un deserto brutale, ore 21:10 Nat Geo Wild

Lungo la costa del sud ovest dell'Africa, il deserto del Namib incontra le fredde acque dell'Oceano Atlantico. In questo luogo di estremi paradossali, i pinguini e le lontre marine trascorrono il loro tempo tra le coste piene di sabbia e le acque ghiacciate.

Serie TV in onda stasera

The New Pope, ore 21:15 Sky Atlantic (REPLICA)

Su Sky Atlantic rivediamo in replica altri due episodi di “The New Pope”, la serie coprodotta da Sky, creata e diretta dal premio Oscar Paolo Sorrentino, con protagonisti Jude Law e John Malkovich. Pio XIII è in coma, Brannox accetta la candidatura a Papa. Tutto sembra procedere al meglio, ma Voiello non ha previsto le mosse del Cardinal Spalletta.

The Big Bang Theory, ore 21:00 Fox

Alle 21:00 su Fox rivediamo invece gli episodi della seconda stagione di “Big Bang Theory”, la serie che racconta le avventure di un gruppo di geniali nerd. I quattro protagonisti trascorrono il loro tempo libero tra la lettura di fumetti, videogame, giochi di ruolo e la visione di film e serie TV a tema fantascienza e supereroi.

Single parents - 1^ TV, ore 21:50 Fox

Alle 21:50 continua la seconda stagione di “Single parents”, la divertente comedy con Leighton Meester. La serie tv segue le avventure di un gruppo di genitori single.

Rizzoli & Isles, ore 21:00 Fox life

Alle 21:00 su Fox life, altri due episodi della sesta stagione di “Rizzoli & Isles”, la serie con protagoniste Jane Rizzoli, detective della polizia di Boston e Maura Isles, brillante medico legale del Commonwealth del Massachusetts.

Bull, ore 21:05 Fox Crime

Su Fox Crime vediamo gli episodi della terza stagione di “Bull”, la serie liberamente ispirata alla vita del famoso psicologo e presentatore televisivo statunitense Phil McGraw (Dr. Phil). L’uomo è stato attivo, prima del suo lavoro in televisione, come “consulente di processo”.

Major crimes, ore 21:15 Premium crime

Su Premium crime invece rivediamo la terza stagione di “Major Crimes”, la serie tv spin-off di “The closer” con protagonista il capitano Sharon Raydor del Los Angeles Police Department. La donna è a capo dei Major crimes in seguito alla partenza del vicecapo Brenda Leigh Johnson e deve guadagnarsi la fiducia dei colleghi e dimostrare di essere all’altezza del ruolo che ricopre.

Young Sheldon, ore 21:14 Premium Stories

Su Premium Stories rivediamo la seconda stagione di “Young Sheldon”, la sitcom nata come spin-off e prequel della serie “The Big Bang Theory” e incentrata sull'infanzia di Sheldon Cooper. Sheldon è un piccolo genio di nove anni che frequenta il liceo e si trova a vivere in una famiglia che lo capisce poco.

Gotham, ore 21:15 Premium Action

Su Premium Action, rivediamo “Gotham”, la serie gialla basata sui personaggi che appaiono in Batman, soprattutto James Gordon e Bruce Wayne. Nella quarta stagione, Bruce inizia ad operare per le strade come vigilante mascherato, mentre Oswald si impegna a dominare il regno criminale della città tramite particolari licenze.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

Spirit: Riding free, ore 21:15 DeA kids

Su DeA kids va in onda “Spirit: Riding free”, la serie tv in computer grafica basata sul film d'animazione del 2002 candidato all'Oscar, “Spirit - Cavallo selvaggio”.

44 gatti, ore 21:00 Nick jr

Su Nick jr vediamo “44 gatti”, la serie animata italiana ideata da Iginio Straffi e tratta dall'omonima canzone del 1968 che ne fa da sigla. La serie racconta le avventure di quattro gattini musicisti che suonano in una band musicale, i Buffycats.

I Thunderman, ore 21:15 Nickelodeon

Alle 21:15 su Nickelodeon, vediamo “I Thunderman”, la serie tv con protagonista una famiglia di supereroi con superpoteri che cerca di vivere una vita il più normale possibile nella città immaginaria di Hiddenville.

Lo straordinario mondo di Gumball, ore 20:55 Cartoon Network

Lo show, creato nei Cartoon Network Studios di Londra, narra le avventure del giovane Gumball, alle prese con la vita di tutti i giorni in compagnia della sua numerosa e bizzarra famiglia, tutt'altro che convenzionale.

Wacky Races, ore 21:00 Boomerang

Su Boomerang alle 21:00, “Wacky Races”, reboot della serie prodotta dalla Hanna-Barbera del 1968, incentrata su un campionato di corse automobilistiche con bizzarre vetture guidate da particolari personaggi.

PJ Masks - Super Pigiamini, ore 20:50 Disney Junior

La serie anglo-francese narra le avventure di tre bambini di 7 anni: Connor, Amaya e Greg, che di giorno vivono vite normali e di notte si trasformano in Gattoboy, Gufetta e Geco e affrontano vari supercriminali.

Guarda anche i film in onda stasera in TV