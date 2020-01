Film stasera in TV: da non perdere oggi, domenica 19 gennaio

La guida ai film che andranno in onda stasera, domenica 19 gennaio, in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Film di fantascienza da vedere stasera in TV

Babylon A.D., ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Film americano di fantascienza del 2008 per la regia di Mathieu Kassovitz, con Vin Diesel, Michelle Yeoh, Melanie Thierry, Gérard Depardieu e Charlotte Rampling. Toorop ha combattuto molte battaglie ed è sopravvissuto alle guerre che devastano il mondo dall’inizio del 21° secolo. La Mafia che controlla l’Europa dell’Est affida a questo mercenario un incarico ad alto rischio: scortare una misteriosa giovane donna di nome Aurora da un monastero in Mongolia fino al cuore di Manhattan. Toorop sa che la ragazza è “speciale”: già all’età di 2 anni sapeva parlare 19 lingue diverse e adesso ha iniziato a sviluppare capacità di preveggenza. Per assicurarsi che arrivi a destinazione sana e salva, Toorop dovrà far sì che abbia il minor numero di contatti possibili con il mondo esterno. Il compito si rivela più difficile del previsto.

Film biografici da vedere stasera in TV

Parlami di te, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Alain Wapler è l’amministratore delegato di una nota azienda automobilistica. Cinico e sprezzante, non ha tempo per i perdenti e per la famiglia. Alla vigilia della presentazione di un nuovo modello di vettura ibrida, viene colpito da un ictus che gli causa un deficit cognitivo. Viene così aiutato da Jeanne, una giovane ortofonista che gli insegna quali sono le cose importanti della vita. Diretto da Hervé Mimran, con Fabrice Luchini, Leïla Bekhti, Rebecca Marder, Igor Gotesman, Clémence Massart-Weit. Ispirato alla storia vera di Christian Streiff, ex CEO di Airbus e di PSA Peugeot Citroën.

Film musical da vedere stasera in TV

Hairspray – grasso è bello, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Commedia musicale del 2007 diretta da Adam Shankman, con John Travolta, Michelle Pfeiffer, Christopher Walken, Amanda Bynes e James Marsden. Nell’America degli anni ’60 un’adolescente orgogliosa della propria prosperosa forma fisica riesce a diventare una star della TV.

Film thriller da vedere stasera in TV

Abduction – riprenditi la tua vita, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Regia di John Singleton. Un film con Taylor Lautner, Lily Collins, Alfred Molina, Jason Isaacs, Maria Bello, Sigourney Weaver. Nathan ha sempre avuto la sensazione di vivere la vita di qualcun altro. Quando vede la sua foto da piccolo su un sito web di persone scomparse, le sue paure più recondite si materializzano. Un thriller ricco d’azione dove Lily Collins interpreta Karen, l’amica del protagonista.

Codice 999, ore 21:15 su Premium Cinema Energy

Film poliziesco del 2016, diretto da John Hillcoat, con Casey Affleck, Chiwetel Ejiofor, Anthony Mackie, Aaron Paul, Clifton Collins Jr.. Una banda di criminali deve uccidere un agente per conto della mafia russa. Qualcosa, però, non va come previsto. Ottima prova del cast e bella sceneggiatura per questo thriller in cui non manca né l’azione né la profondità.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Dark Places – Nei luoghi oscuri, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Film drammatico del 2015 per la regia di Gilles Paquet-Brenner, con Charlize Theron, Nicholas Hoult, Choe Grace Moretz, Christina Hendricks, Drea De Matteo, Tye Sheridan. All’età di 7 anni, Libby è sopravvissuta al massacro che ha sterminato la sua famiglia e ha testimoniato contro il fratello, indicandolo come l’assassino. 30 anni dopo, Libby è costretta a confrontarsi con un gruppo ossessionato dalla risoluzione di noti casi criminali che ha diverse domande da porle sul suo terribile passato. Nuovi ricordi, nuovi sospetti e sconvolgenti verità la attendono.

La partita perfetta, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Film americano del 2009 per la regia di William Dear, con Clifton Collins, Cheech Marin, Moises Arias e Gabriel Morales. Nel 1957, una piccola squadra di baseball di poveri ragazzi messicani vinse ben tredici partite in una sola stagione. Guidati da un prete e da un ex allentatore caduto in disgrazia, sbarcarono negli Stati Uniti per giocarsi il campionato del mondo.

Copperman, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Film drammatico italiano per la regia di Eros Puglielli, con Luca Argentero, Antonia Truppo, Galatea Ranzi, Tommaso Ragno e Gianluca Gobbi. Anselmo è un uomo che viaggia nel mondo con l’innocenza di un bambino e il cuore di un leone. Abbandonato dal padre, che lui crede un supereroe, Anselmo vive con la madre, che a forza di ripetergli quanto sia "speciale" se ne è convinto anche lui. E proprio come Forrest Gump ha conservato nel tempo una purezza infantile e il candore disarmante di chi non conosce la diffidenza. Il suo grande amore è Titti conosciuta a scuola alle 10, 34 minuti e 12 secondi di un giorno speciale e poi inghiottita da un'assenza troppo lunga. E poi c’è Silvano, il fabbro del paese, arrivato non si sa da dove, suo padre putativo e mentore. Uno che ha poche parole e una pistola. E che è diventato suo amico dalle 11 e 47 minuti del 12 aprile 1991. Grazie a lui, Anselmo diventa Copperman.

Salvate il soldato Ryan, ore 21:14 su Premium Cinema +24

Film di guerra del 1998 diretto da Steven Spielberg, con Tom Hanks, Matt Damon, Edward Burns, Jeremy Davies e Tom Sizemore. Ambientato nei giorni del D-Day, con riferimento particolare al 1944 e allo Sbarco in Normandia. Il capitano Miller sta preparando la sua squadra per un salvataggio oltre le linee tedesche: l’obiettivo è quello di salvare il soldato Ryan. Un film da 5 premi Oscar per regia, fotografia, montaggio, suoni ed effetti sonori decisamente da non perdere.

Proof – La Prova, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Film drammatico del 2005 diretto da John Madden, con Gywneth Paltrow, Anthony Hopkins, Hope Davis e Jake Gyllenhaal. Catherine deve fare i conti con la malattia mentale di suo padre, Robert, celebre matematico da cui lei ha ereditato un talento naturale per i numeri. Claire, sorella di Catherine, è convinta che quella pazzia sia ereditaria, e le sue convinzioni vengono confermate da Hal, giovane studente. Ispirato a un’opera teatrale di successo presentata a Broadway, il film ne conserva ancora il tratto e il ritmo.

Film romantici da vedere stasera in TV

The Romantics – Intrecci d’amore, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

In “The Romantics”, commedia Americana del 2010 per la regia di Galt Niederhoffer, c’è un cast formato da Katie Holmes, Anna Paquin, Josh Dunhamel, Malin Akerman e Jeremy Strong. Sette trentenni, amici sin dai tempi del college, si riuniscono per il matrimonio di Lila e Tom. Per amore di quest’ultimo, la futura sposa è sempre stata in competizione con la damigella d’onore, Laura, e le tensioni non sono ancora finite.

Film commedia da vedere stasera in TV

Cambio vita, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Film commedia del 2011 diretto da David Dobkin, con Ryan Reynolds, Jason Bateman, Leslie Mann, Olivia Wilde, Alan Arkin e Andrea Moore. Mitch e Dave sono amici da sempre anche se sono molto diversi tra loro. Uno è un perfetto avvocato, marito e padre, l’altro un sedicente attore di film semipornografici. Un giorno, entrambi confessano il desiderio di voler vivere la vita dell’altro, che sembra molto più allettante e ricca di soddisfazioni. Mentre orinano in una fontana, i due amici di ritrovano magicamente l’uno nel corpo e nella vita dell’altro.

Ted 2, ore 21:14 su Premium Cinema Comedy

Regia di Seth MacFarlane. Un film con Mark Wahlberg, Amanda Seyfried, Seth MacFarlane, Liam Neeson, Morgan Freeman. In crisi con sua moglie Tami-Lynn, Ted pensa bene di avere un figlio con lei, sperando che un nuovo nato possa riavvicinarli. Per farlo dovrà ricorrere all'inseminazione artificiale, dopo diverse richieste e tentativi di aggiudicarsi del seme "famoso", la scelta del donatore ricadrà sull'amico di una vita: John. Sequel molto divertente del fortunatissimo Ted. Un film dissacrante e politicamente scorretto. Per una serata di divertimento assoluto.

La rivolta delle ex, ore 21:15 su Premium Cinema Emotion

Un film del 2009 di Mark Waters liberamente ispirato al “Canto di Natale” di Charles Dickens. Con Matthrew McConaughey, Jennifer Garner, Michael Douglas, Breckin Meyer, Lacey Chabert, Daniel Sunjata, Emma Stone e Christina Milian. Connor è un fotografo di moda e un donnaiolo senza speranza che si trova a fronteggiare i fantasmi delle fidanzate passate, presenti e future e fare i conti con la sua vita. Una commedia divertente e ricca con una delle prime interpretazioni di Emma Stone, da non perdere.

Film polizieschi da vedere stasera in TV

The Untouchables – gli intoccabili, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Film poliziesco del 1987 diretto da Brian de Palma, con Kevin Costner, Sean Connery, Robert De Niro e Andy Garcia. Durante gli anni del proibizionismo, l’agente del Ministero del Tesoro americano Elliott combatte il crimine nella speranza di poter un giorno incastrare Al Capone. Per perseguire questo obiettivo, metterà in piedi una squadra non ufficiale di agenti “intoccabili”. Un film brillante della storia del cinema e un caposaldo del genere, da non perdere.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Shark – Il primo squalo, ore 21:15 su Premium Cinema

Film d’azione del 2018 per la regia di Jon Turteltaub, con Jason Statham, Bingbing Li, Winston Chao, Sophia Cai e Rainn Wilson. Cinque anni prima, l'esperto subacqueo e capitano della Marina Jonas Taylor ha incontrato un pericolo sconosciuto negli anfratti inesplorati della fossa delle Marianne ed è stato costretto ad abbandonare la sua missione e metà del suo equipaggio. Il tragico incidente gli è valso un congedo con disonore, la carriera e persino il suo matrimonio, e a nulla è servita la sua testimonianza, secondo cui era rimasto vittima di una creatura preistorica alta 70 piedi e creduta estinta da oltre un milione di anni. Qualche anno dopo un sottomarino si inabissa nello stesso punto, e l’incubo si riaccende.

