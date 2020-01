Sky Cinema Collection: John Travolta Mania

Da lunedì 13 a domenica 19 gennaio Sky Cinema Collection dà interamente spazio al talento di John Travolta, l’attore, ballerino e cantante statunitense di origini italiane. Tra i 17 film in programmazione si segnalano: l’intramontabile Grease – Brillantina con Olivia Newton-John, musical che fece decollare la carriera di Travolta e che l’attore aveva già portato a teatro; l’avvincente thriller firmato Brian De Palma Blow Out; l’intramontabile commedia Senti chi parla con Kirstie Alley al fianco di Travolta, mentre la voce del bambino è di Bruce Willis nella versione originale e dell’inconfondibile Paolo Villaggio in quella italiana; il geniale film di Tarantino, premiato con Oscar.



Golden Globe e Palma d'oro a Cannes Pulp fiction, in cui oltre a Travolta troviamo Uma Thurman, Samuel L. Jackson e Bruce Willis; il thriller che scava nel torbido dell'ambiente militare La Figlia del generale con Madeleine Stowe; il thriller basato su un clamoroso caso di cronaca nera degli anni 40, Lonely Hearts, con James Gandolfini, Salma Hayek e Jared Leto; il musical Hairspray – Grasso è bello! con uno scatenato Travolta in versione femminile, oltre a Michelle Pfeiffer e Christopher Walken; l’action in cui Denzel Washington e John Travolta si sfidano, Pelham 1 2 3: Ostaggi in metropolitana; l’action tra spari e inseguimenti nella capitale francese, From Paris with love, con Jonathan Rhys-Meyers e Kasia Smutniak; la biografia del celebre mafioso newyorkese Gotti - Il primo Padrino; e l’action movie, ambientato nel mondo delle corse automobilistiche, Trading paint – Oltre la leggenda con Michael Madsen.



I titoli sono disponibili on demand nella collezione JOHN TRAVOLTA