Copperman, un film di Eros Puglielli con Luca Argentero

Anselmo è un bambino molto particolare. Dotato di grandissima fantasia e sensibilità, affronta la quotidianità da solo con la madre in maniera tutta sua: ha sviluppato un'ossessione per i colori, per le forme circolari e soprattutto per i supereroi. Desidera tanto possedere anche lui dei superpoteri per poter salvare il mondo come il padre, che in realtà lo ha abbandonato subito dopo la sua nascita. Questo desiderio cresce dopo aver conosciuto Titti, una bambina molto stravagante, che però viene costretta ad allontanarsi presto da lui. Anselmo cresce ma non smette di guardare il mondo in maniera infantile tanto che, grazie all'aiuto di un caro amico di famiglia, si trasforma in Copperman, l'uomo di rame, che di notte aiuta a ripulire il proprio paese dalle ingiustizie. Le responsabilità di Copperman diventeranno più grandi quando finalmente Titti tornerà a casa.

Eros Puglielli affronta il tema dell’autismo in modo sensibile in un film con Luca Argentero. Nel cast Antonia Truppo e Tommaso Ragno. Il film Copperman nasce da un progetto ideato intorno al 2003. Di genere supereroistico come metafora in una fiaba delicata e visionaria: Copperman non è la classica produzione media italiana. Il film approda al cinema grazie a una giovane casa di produzione, Eliofilm, e al coinvolgimento di uno dei nostri registi tecnicamente più dotati, Eros Puglielli.

L’appuntamento con Copperman è sabato 18 gennaio alle 21.15 su Sky Cinema Uno.