Programmi TV da non perdere stasera, domenica 27 ottobre

Making It - Finale di stagione, ore 17.50 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455

Mix & Match, ore 21:15 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455 (REPLICA)

Su Sky Uno continua l’appuntamento con il programma condotto da Lodovica Comello con Simone Marchetti. 4 donne si sfidano in una gara a colpi di stile. Le concorrenti devono cercare un outfit a tema sul portale YOOX e poi affrontare delle prove a eliminazione.

Il mostro di Udine, ore 21:05 Crime investigation

Grazie al supporto di nuove tecnologie, la serie riapre le indagini su 11 omicidi irrisolti, tutti accaduti a Udine a partire dal 1971. Le vittime erano tutte donne.

Ritorno al futuro - La vera storia, ore 21:15 Sky Arte

Sky Arte HD ci porta dietro le quinte di trent'anni di viaggi nel tempo con questo documentario definitivo sul film “Ritorno al futuro”. Con interviste a Michael J.Fox, Robert Zemeckis e a tutto il cast originale del film.

Affari al buio, ore 21:00 Blaze

Su Blaze tornano i cacciatori d'aste più agguerriti d'America per aggiudicarsi i magazzini più ghiotti. Gli acquirenti hanno solo cinque minuti per guardare cosa contiene il magazzino, ma senza poterci entrare.

Most ridiculous, ore 21:00 Comedy Central

Su Comedy Central “Most ridiculous”, lo show che passa in rassegna i video più demenziali che navigano indisturbati sul web. Ogni episodio è monografico e affronta gli argomenti più disparati e in voga in rete: dai cuccioli ai gattini, dai bambini ai matrimoni, dagli epic fail ai disastri nel campo della moda.

Un dottore a domicilio, ore 21:00 lei

In questa puntata di “Un dottore a domicilio”, il dott. Christian e la dott.ssa Sara sono a Rusholme, Manchester, dove visitano uno studente che soffre di un forte dolore alla mano e una donna che crede di avere l'alitosi.

Come fanno gli animali, ore 21:00 Discovery Channel

Gli animali fanno cose incredibili, sono dotati di superpoteri. Ma come riescono a fare tutto ciò? E perché hanno sviluppato determinate capacità? La serie indaga su questi misteri.

Stupidi al quadrato - Casi speciali, ore 20:55 National Geographic

Grazie a divertenti immagini e riprese, osserviamo coraggiosi eroi che si sono cimentati in grandiose imprese sportive, ma che purtroppo non ce l'hanno fatta.

Universo ai raggi X, ore 21:05 Discovery Science

È possibile che tutto ciò che sappiamo sulla Luna sia sbagliato? Gli investigatori si affrettano per svelare la storia nascosta del satellite più vicino della Terra.

Game Changers: l’incredibile storia dei videogames, ore 21:00 History

La storia delle straordinarie innovazioni, dei colossali fallimenti e dello spionaggio industriale che hanno caratterizzato l'industria dei videogiochi negli ultimi 50 anni.

Siberia inesplorata, ore 21:10 Nat Geo Wild

Solo gli animali più coraggiosi e forti sono in grado di sopravvivere in Siberia. Orsi polari, renne e salmoni devono affrontare il duro inverno e sfruttare il più possibile l'arrivo della primavera.

Serie TV in onda stasera

1994, ore 21:15 Sky Atlantic (REPLICA)

Su Sky Atlantic rivediamo il finale di stagione di 1994, l’ultimo capitolo della trilogia sugli anni che hanno cambiato il volto della politica e della società italiana. Il 1994 è l’anno della "discesa in campo" di Silvio Berlusconi e l’anno in cui spettacolo e politica iniziano a fondersi. 1994 è nata da un’idea di Stefano Accorsi, protagonista insieme a Miriam Leone, Guido Caprino e Antonio Gerardi.

The Big Bang Theory, ore 21:00 Fox

Alle 21:00 su Fox rivediamo invece gli episodi dell’undicesima stagione di “Big Bang Theory”, la serie che racconta le avventure di un gruppo di geniali nerd. I quattro protagonisti trascorrono il loro tempo libero tra la lettura di fumetti, videogame, giochi di ruolo e la visione di film e serie TV a tema fantascienza e supereroi.

Extravergine, ore 21:00 Fox life

Su Fox life due episodi di “Extravergine”, la nuova serie comica con protagonista la simpatica Lodovica Comello. La serie racconta la vita di Dafne, una ventinovenne che scrive per una rivista on line ma non è per niente soddisfatta della sua vita. In più, alla sua età è ancora vergine.

Criminal Minds, ore 21.05 Fox crime

Su Fox crime rivediamo la terza stagione di “Criminal Minds”, la serie che racconta il lavoro di un gruppo di criminologi dell’FBI e si ispira all’archivio compilato dai profiler americani. Scritta in collaborazione con un ex agente dell’FBI, è giunta alla quattordicesima stagione.

Gone, ore 21:15 Premium crime

Su Premium crime rivediamo “Gone”, la serie creata da Matt Lopez e basata sul romanzo “One Kick” di Chelsea Cain. Kit “Kick” Lannigan è un’agente speciale che si dedica a risolvere casi di rapimenti e persone scomparse. A volerla nella sua squadra è Frank Novak, l’agente che l’aveva salvata da bambina, quando era sopravvissuta a un sequestro di minori.

Last man standing, ore 21:15 Premium Stories

Su Premium Stories alle 21:15, due episodi della settima stagione di “Last man standing”. La serie racconta la storia di Mike Baxter, padre di famiglia dalle idee molto conservatrici, che si trova alle prese con la sua famiglia composta esclusivamente da donne eccetto suo nipote Boyd di due anni.

Supergirl, ore 21.15 Premium Action

Su Premium Action rivediamo la quarta stagione di “Supergirl”, la serie tv incentrata sulle avventure di Kara Zor-El, cugina kryptoniana di Superman che lavora come reporter alla C.A.T.C.O. WorldWide Media ma in segreto lavora al DEO con la sorella e protegge National City nei panni di Supergirl.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

New school, ore 21:05 DeA kids

Su DeA kids vediamo la sit com per ragazzi incentrata sulle vicende di un gruppo di “primini” della McGaffin International Middle School, una scuola media internazionale in cui esiste un fantomatico WC. Si tratta di un gabinetto rotto in cui è custodito il Wall Of Celebrities, un muro sul quale sono appese le foto delle 12 Leggende della scuola.

Paw Patrol, ore 20:50 Nick jr

Su Nick jr continuano gli episodi di “Paw Patrol”, la serie animata che segue le avventure di Ryder, un coraggioso bambino di dieci anni che, insieme ai suoi teneri cuccioli, aiuta tutti gli animali e le persone in difficoltà.

Victorious, ore 21:15 Nickelodeon

Alle 21:15 su Nickelodeon continuano gli episodi di “Victorious”, la serie tv incentrata su Toni Vega, un’aspirante cantante che frequenta la Hollywood Arts, una scuola di arti dello spettacolo. Accanto a lei, la sua famiglia, la sorella Trina, il suo migliore amico Andrè e altri personaggi.

Lo straordinario mondo di Gumball, ore 20:55 Cartoon Network

Lo show, creato nei Cartoon Network Studios di Londra, narra le avventure del giovane Gumball, alle prese con la vita di tutti i giorni in compagnia della sua numerosa e bizzarra famiglia, tutt'altro che convenzionale.

Scooby-Doo e i pirati dei Caraibi, ore 21:00 Boomerang

Scooby-Doo e la sua gang finiscono in un mare di guai quando decidono di fare una pericolosa crociera in uno dei luoghi più misteriosi del Pianeta!

PJ Masks - Super Pigiamini, ore 20:55 Disney Junior

La serie anglo-francese narra le avventure di tre bambini di 7 anni: Connor, Amaya e Greg, che di giorno vivono vite normali e di notte si trasformano in Gattoboy, Gufetta e Geco e affrontano vari supercriminali.

