Film stasera in TV da non perdere oggi, domenica 27 ottobre

Film commedia da vedere stasera in TV

5 anni di fidanzamento, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Film diretto da Nicholas Stoller, con Emily Blunt, Jason Segel, Chris Pratt, Alison Brie e Rhys Ifans. Una coppia di fidanzati continua a rimandare il giorno delle nozze per via di svariati contrattempi. Una commedia sentimentale tutta da guardare, con una grande performance di Emily Blunt.

Moschettieri Del Re: La Penultima Missione, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Film diretto da Giovanni Veronesi, con Pierfrancesco Favino, Rocco Papaleo, Valerio Mastandrea, Sergio Rubini, Margherita Buy. Una commedia che riprende i celebri personaggi creati dalla penna di Alexandre Dumas e li getta di nuovo nella mischia per un’ultima missione. A convocare D’Artagnan e i tre moschettieri Athos, Porthos e Aramis è la regina di Francia, che vuole fermare le trame del cardinale Mazzarino, persecutore di ugonotti. Ma i moschettieri non sono più quelli di un tempo. Un cast d’eccezione con quattro fuoriclasse del cinema italiano.

The disaster artist, ore 21:15 Premium Cinema

Film commedia del 2017 diretto da James Franco, con Dave Franco, Ari Graynor, Seth Rogen e Alison Brie. La strana ma vera storia dell’amicizia tra gli attori Greg Sestero e Tommy Wiseau, che insieme realizzano “The Room”, considerato uno dei peggiori film della storia del cinema.

Duri si diventa, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Film commedia diretto da Etan Cohen, con Will Ferrell, Kevin Hart, T.I., Alison Brie, Craig T. Nelson, Mariana Paola Vicente. James è un ricco professionista della finanza che sta per sposare la figlia del proprio capo e vive con lei in una villa di Beverly Hills. Darnell ha una piccola ditta di lavaggio auto nei sotterranei del medesimo palazzo in cui lavora James e spera nel sogno americano per uscire dal quartiere malfamato in cui vive con la sua famiglia.

Film biografici da vedere stasera in TV

Il professore e il pazzo, ore 21:15 Sky Cinema Due

Film biografico del 2019 diretto da Farhad Safinia, con Mel Gibson, Sean Penn, Eddie Marsan, Natalie Dormer, Jennifer Ehle e Steve Coogan. La pellicola racconta la storia della nascita dell’Oxford English Dictionary. Nel 1879 il professore autodidatta e senza titolo di studio, James Murray, riprende la grande impresa di spiegare ogni parola inglese in un dizionario grazie all’aiuto di alcuni volontari. Tra questi il più affidabile e solerte è W.C. Minor, uomo di cultura rinchiuso in manicomio in seguito a un omicidio derivato dalla sua paranoia.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

Gli Incredibili 2, ore 21:15 Sky Cinema Ritorno al Futuro

Il sequel della pellicola Pixar del 2004, premiata agli Oscar come miglior film d’animazione. Regia di Brad Bird. Incerti sul da farsi e depressi dalla prospettiva di condurre una vita normale, i quattro membri della famiglia sembrano toccare il fondo. Almeno fino a quando mamma Elastigirl riceve una proposta impossibile da rifiutare: il miliardario Winston Deavor, intenzionato a rivalutare i supereroi agli occhi della gente, vuole infatti arruolarla come vigilante, trasmettendo in diretta tutte le sue imprese. Peccato per un particolare: mentre lei è via per combattere il crimine, qualcuno deve occuparsi dei tre figli.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

Piccoli Brividi 2 - I fantasmi di, ore 21:00 Sky Cinema Family

Film d’avventura del 2018 diretto da Ari Sandel, con Wendi McLendon-Covey, Madison Iseman, Jeremy Ray Taylor, Caleel Harris e Chris Parnell. Seconda pellicola della serie dedicata alla fortunata collana di libri per ragazzi firmata R. L. Stine. Sonny e il suo amico Sam sono stati affidati alla sorveglianza della sorella maggiore di Sonny, Sarah, ma la eludono abilmente per dedicarsi al loro progetto extra scolastico: svuotare cantine e solai. Ed è proprio in una casa da svuotare che trovano un vecchio baule contenente un vecchio libro da cui si materializza il malvagio pupazzo ventriloquo Slappy. Permaloso e vendicativo, animerà dei peggiori intenti tutte le creature esposte nei cortili e nelle case della città in occasione di Halloween, facendo passare a Sarah, Sonny e Sam la notte più avventurosa della loro vita.

I Goonies, ore 21:15 Premium Cinema Energy

Film d’avventura del 1985 diretto da Richard Donner, con Josh Brolin, Sean Astin, Jeff Cohen, Martha Plimpton, Joe Pantoliano e Corey Feldman. Dei ragazzini del quartiere di Goon Docks devono dire addio alle loro case perché alcuni signori del club di golf vogliono costruire nuovi ed esclusivi campi da gioco al posto di quelle abitazioni. Prima di andarsene, uno di loro scopre in una soffitta una vecchia mappa del tesoro e, insieme al resto del gruppo, decide di mettersi alla ricerca del bottino che potrebbe salvare le loro case.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Viking, ore 21:00 Sky Cinema Action

Film storico russo diretto da Andrei Kravchuk, conAnton Adasinsky, Aleksandr Armer, Vilen Babichev e Rostislav Bershauer. La pellicola narra le vicende di un principe del Rus’ di Kiev che viene esiliato in Scandinavia, dove raduna un esercito per riconquistare le terre del padre. Il film di Kravchuk è fra i più costosi mai prodotti in Russia, come testimoniano le imponenti ambientazioni della storia di Vladimir.

I mercenari 2, ore 21:15 Premium Cinema Uno +24

Film d’azione diretto da Simon West, con Sylvester Stallone, Jason Statham, Dolph Lundgren, Terry Crews, Jet Li e John Travolta. Dopo che Tool è stato brutalmente ucciso nel corso di una missione, i suoi compagni giurano di vendicarlo. Ma qualcosa va storto. A distanza di due anni dal primo capitolo, tornano gli eroi capitanati da Sylvester Stallone.

Rampage: Furia animale, ore 21:01 Premium Cinema +24 HD

Film d’azione del 2018 diretto da Brad Peyton con Dwayne Johnson, Naomie Harris, Joe Manganiello e Makin Akerman. Davis è un esperto di primati che tiene la gente a distanza e condivide un legame fortissimo con un gorilla molto intelligente di nome George. Un esperimento genetico ingiustificato lo trasforma però in un’enorme creatura molto aggressiva che, insieme a una squadra di altre creature, metterà a repentaglio la sicurezza degli USA. Davis è costretto a collaborare con Kate, ingegnere genetico, per fermare la catastrofe.

Film thriller da vedere stasera in TV

Saw 3D - Il capitolo finale, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Film thriller del 2010, settimo e ultimo capitolo dell’omonima saga diretta da Kevin Greutert, con Tobin Bell, Costas Mandylor, Betsy Russell, Dean Armstrong e Chad Donella. Due persone si svegliano all'interno di una sorta di gabbia di vetro sotto gli occhi dei passanti. Sono legati per una mano ai capi opposti di un tavolo da lavoro con seghe rotanti incorporate. Sopra di loro, al soffitto, è appesa una ragazza, anche lei legata. I passanti cercano di sfondare la vetrina per soccorrerli, ma non ci riescono. Il pupazzo di Jigsaw compare in triciclo avvisando i due uomini che possono salvare la ragazza sacrificando uno di loro oppure possono decidere di salvarsi lasciando morire la ragazza.

Film musical da vedere stasera in TV

Tutti insieme appassionatamente, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Musical del 1965 diretto da Robert Wise, con Julie Andrews, Christopher Plummer, Eleanor Parker, Richard Haydn, Peggy Wood e Anna Lee. Nell’Austria degli anni ’30 un colonnello assume una simpatica e carismatica istitutrice per badare ai suoi numerosi figli rimasti orfani di madre. L’aiuto della donna sarà fondamentale anche quando la famiglia dovrà fuggire a causa dell’arrivo dei nazisti.

Film drammatici da vedere stasera in TV

The Yards, ore 21:00 Sky Cinema Drama

Film drammatico diretto da James Grey, con Mark Wahlberg, Joaquin Phoenix, Charlize Theron, James Caan, Faye Dunaway e Ellen Burstyn. Un giovane delinquente esce di prigione e torna a casa con tutte le buone intenzioni, ma viene risucchiato dal crimine tanto da essere coinvolto in un brutto omicidio.

La paranza dei bambini, ore 21:15 Premium Cinema Due +24

Film drammatico diretto da Claudio Giovannesi, basato sull'omonimo romanzo di Roberto Saviano. Con Francesco Di Napoli, Artem Tkachuk, Alfredo Turitto, Ciro Pellecchia, Ciro Vecchione e Mattia Piano Del Balzo. Nicola, Tyson, Biscottino, Lollipop, O’Russ e Briatò sono i sei quindicenni protagonisti del film. Attratti da motorini fiammanti e abiti firmati, rincorrono soldi e soddisfazioni personali attraverso la ricerca della conquista di potere e di importanza all’interno del Rione Sanità. Il male sembra essere l’unica strada da percorrere in un intersecarsi di azioni, sfide e situazioni pericolose che però non sembrano fermare i ragazzi. L’incoscienza della loro età li avvicinerà sempre di più al mondo criminale. Nel 2019 il film ha vinto il premio come miglior sceneggiatura al Festival Internazionale del Cinema di Berlino.

Film sentimentali da vedere stasera in TV

Undercover angel - Un angelo dal cielo, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Film sentimentale del 2017 diretto da Steven Monroe, con Clayton Chitty, Julian Christopher e Matt Ellis. Robin è una madre divorziata che decide di acquistare una casa fatiscente. Sophie è sua figlia e fa una preghiera sperando di essere ascoltata. L'aiuto richiesto dalla bambina arriva da un angelo in veste umana.

