8 film romantici del 2019 da vedere

Il 2019 è un anno ricco di film romantici, declinati in vario modo, dal fantastico al drammatico, fino al genere più classico, con film che puntano unicamente a far battere il cuore degli appassionati dal primo all’ultimo minuto. Dai film già usciti in sala a quelli che arriveranno, passando per le pellicole attualmente in programmazione in questo caldo agosto, ecco i 10 titoli romantici da vedere.

A un metro da te

Someone Great

Aladdin

Finché forse non vi separi

Non è romantico?

Il sole è anche una stella

What Men Want

Yesterday

A un metro da te, 21 marzo 2019

Due adolescenti, Stella e Will, sono costretti a fronteggiare un destino avverso. Devono necessariamente restare a una data distanza l’uno dall’altra, senza potersi toccare. Entrambi affetti da fibrosi cistica, si conoscono restando a due metri di distanza, evitando che lui possa trasmetterle dei batteri potenzialmente letali. I due non potrebbero essere più diversi, ma ciò non impedirà alla scintilla del vero amore di scoccare.

Someone Great, 19 aprile 2019

Jenny è un’aspirante giornalista musicale, pronta a seguire i propri sogni, che la condurranno a San Francisco. Una celebre rivista di genere vuole aggiungerla alla propria squadra. Il suo fidanzato storico non è però pronto a lasciare New York e così decide di interrompere la loro storia dopo ben nove anni. Jenny può però contare sulle sue amiche, Erin e Blair, in questa fase delicata della sua vita, con le quali si cimenta in una folle notte newyorkese.

Aladdin, 22 maggio 2019

Versione live action del celebre film d’animazione Disney, con Will Smith nei panni del genio della lampada, doppiato nella versione originale dal compianto Robin Williams. Si tratta della storia di un ladruncolo di strada dal cuore d’oro, che ha la possibilità di esprimere tre desideri, grazie ai quali punterà al cuore della principessa Jasmine, scontrandosi con le ire di Jafar. Una storia che tutti conoscono, alla quale sono state apportate alcune modifiche, sia per quanto riguarda la storyline del genio, che quella di Jasmine, non una principessa da salvare ma una vera e propria leader.

Finché forse non vi separi, 29 maggio 2019

Commedia romantica esilarante, che vede come protagonisti due amici di vecchia data. Si tratta di Sasha e Marcus, che non si parlano ormai da 15 anni, periodo nel quale lei è divenuta una chef di gran fama e lui è rimasto bloccato, lavorando con suo padre e sognando il giorno in cui riuscirà a sfondare con la sua band. L’attrazione tra i due non sembra essersi sopita ma le loro vite sono tremendamente differenti e in parte anche il loro modo di vedere il mondo. Tra gag divertenti e presenze sorprendenti, come quella di Keanu Reeves, i due sapranno seguire la via del cuore.

Non è romantico?, 11 luglio 2019

Commedia con protagonista Rebel Wilson, che si batte contro gli stereotipi dei film romantici. Natalie li detesta e crede che nella vita reale non vi sia posto per il romanticismo, pura invenzione del cinema. La sua vita però cambierà di colpo, ritrovandosi di fatto in un universo altamente stereotipato, ricco di elementi tipici delle più classiche e prevedibili commedie romantiche. Dovrà lottare per venirne fuori ma, al tempo stesso, imparare ad apprezzarsi e credere in sé.

Il sole è anche una stella, 9 agosto 2019

Natasha e Daniel Bae sono i protagonisti de Il sole è anche una stella, film sentimentale con venature drammatiche, tratto dall’omonimo romanzo di Nicola Yoon. Il destino porta i due ragazzi a incontrarsi, con l’amore che lentamente fa il suo corso, pur dovendosi scontrare con la realtà della vita. Lei deve infatti tornare nel proprio paese ma, seppur dopo un solo giorno insieme, sente di non poter perdere quanto ha per caso trovato per le strade di New York.

What Men Want, 21 agosto 2019

Si tratta del remake della celebre commedia del 2000, What Women Want, con protagonista Mel Gibson. Stavolta la star è una donna, Ali Davis, interpretata da Taraj P. Henson. Lei lavora come agente sportivo e, neanche a dirlo, il suo ambito professionale è quasi interamente maschile. Si ritrova a bere la pozione di uno sciamano e di colpo riceve il dono di poter ascoltare i pensieri degli uomini. Il segreto per riuscire a stracciare la concorrenza, anche se tale abilità ha un effetto tremendo sulla sua vita privata, ascoltando i pensieri dei suoi amici.

Yesterday, 26 settembre 2019

Jack Malik è un giovane musicista a caccia di notorietà, sostenuto dalla sua migliore amica Ellie, che non smette di credere in lui. Un blackout generale e un assurdo incidente con un autobus portano però Jack a svegliarsi un giorno e lentamente rendersi conto d’essere l’unico a ricordare le canzoni dei Beatles. Rapidamente diventa una star mondiale, spacciando per sue tutte le canzoni della storica band. La gloria però rischia di far scivolare via dalla sua vita proprio la sua Ellie.