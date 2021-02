Mullet, il taglio di capelli protagonista in Raised By Wolves. FOTO

Lungo dietro, corto ai lati e con il ciuffo davanti, il mullet è un look unisex che, negli anni, ha conquistato una lista infinita di celeb. Da David Bowie a Brad Pitt, da Billie Eilish all'attrice Barbie Ferreira di Euphoria. Il mullet torna protagonista nella serie 'Raised by Wolves' in onda dall’8 febbraio alle 21.15 su Sky Atlantic (episodi disponibili anche on demand e in streaming su NOW TV). Nell’attesa sfoglia la fotogallery e scopri di più sul mullet, il taglio di capelli più rock di sempre