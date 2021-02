Raised by Wolves, il cast: Amanda Collin è Madre

In 'Raised by Wolves', la serie tv creata da Ridley Scott per HBO Max, l'attrice danese Amanda Collin è l'inquietante androide Madre. L'appuntamento è per lunedì 8 febbraio alle 21.15 su Sky Atlantic (episodi disponibili anche on demand e in streaming su NOW TV) Condividi:

Su Sky Atlantic sta per arrivare un nuovo titolo assolutamente imperdibile, Raised by Wolves - Una nuova umanità, la visionaria serie tv di Ridley Scott per HBO Max. Tra i protagonisti troviamo l'attrice danese Amanda Collin nel ruolo di Madre, un androide mandato sul pianeta Kepler-22b per creare una colonia umana, una nuova speranza per l'intera specie. L'appuntamento è per lunedì 8 febbraio alle 21.15 (episodi disponibili anche on demand e in streaming su NOW TV), ma intanto andiamo a scoprire qualcosa di più su questo personaggio.

Raised by Wolves, di cosa parla la serie tv? approfondimento Raised by Wolves, la trama della serie tv in arrivo su Sky Ventiduesimo secolo. Due androidi, Madre e Padre, vengono inviati su un nuovo pianeta, Kepler-22b, per provare a colonizzarlo, o quantomeno per capire se può essere reso abitabile per la specie umana. Il motivo è presto detto: la Terra è devastata dalla guerra tra due fazioni contrapposte, da una parte gli atei militanti, dall'altra i seguaci di un ordine religioso di derivazione cristiana che si basa sul culto di Sol, i mitraici. Con loro, Madre e Padre hanno degli embrioni che, una volta sviluppati, saranno la speranza di una nuova umanità. Dodici anni dopo l'arrivo su Kepler-22b, però, è sopravvissuto solo un ragazzino, Campion, e le prospettive della colonia appaiono a dir poco cupe. Ma Campion e i suoi "genitori" non sono gli unici a essersi rifugiati in quella parte dell'universo. Come se non bastasse, l'arrivo di alcuni sopravvissuti mitraici complica ulteriormente le cose. Mentre la colonia umana rischia di essere distrutta a causa delle differenze religiose che l'attraversano, gli androidi si rendono conto che controllare le credenze dei loro creatori è un compito a dir poco arduo e insidioso.

Raised by Wolves, Amanda Collin è Madre approfondimento Travis Fimmel ieri e oggi, le foto più belle Madre è un androide mandato su Kepler-22b dallo scienziato/hacker ateo Campion Sturges con l'obiettivo di creare una colonia umana che possa essere l'inizio di una nuova umanità scevra dagli errori del passato. Solo che Madre non è un modello generico come Padre, la sua controparte: è una necromancer, una negromante, un modello costruito dai mitraici in base a dei progetti misteriosamente risalenti al loro dio, che sia chiama Sol, e utilizzato come arma durante la guerra che ha distrutto la Terra. Madre viene per l'appunto riprogrammata per essere una caregiver, nello specifico per prendersi cura dei bambini che lei e Padre dovranno crescere su Kepler-22b, ma pian piano la sua "vera natura" viene allo scoperto, andando spesso in conflitto col suo nuovo obiettivo primario.

Chi è Amanda Collin? approfondimento Raised by Wolves, le foto della serie tv in arrivo su Sky Amanda Collin è l'attrice danese che interpreta Mother in Raised by Wolves - Una nuova umanità. Nata a Copenhagen il 4 marzo del 1986, la sua carriera cinematografica e televisiva ha inizio nel secondo decennio del Duemila. Inizialmente ha preso prevalentemente parte a produzioni danesi, per poi andare a ricoprire ruoli in produzioni statunitensi e internazionali. Oltre a Raised by Wolves è nota al grande pubblico per i film A Horrible Woman (2017) e Department Q: A Conspiracy of Faith (2016), e per la serie tv Splitting Up Together (2016)