Gomorra - Le origini, episodio 4: 'O Paisano e Anna. VIDEO

Da dietro le mura del carcere di Poggioreale continua l'ascesa del nuovo boss della camorra. Il quarto episodio di Gomorra - Le origini, serie Sky Original prequel di Gomorra - La serie, è disponibile on demand in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW

Col quarto episodio di Gomorra - Le origini (LE FOTO DELL'EPISODIO), serie prequel prodotta da Sky Studios e Cattleya, parte di ITV Studios, andato in onda venerdì 23 gennaio, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW e sempre disponibile on demand, abbiamo assistito a eventi determinanti per il futori di Pietro (Luca Lubrano), Imma (Tullia Venezia) e Annalisa (Fabiola Balestriere). Ma anche alla continua ascesa criminale, da dentro le mura del carcere di Poggioreale, di 'O Paisano (Flavio Furno)

La clip

Nella clip che vedete in testa a questo articolo, O’Paisano riceve la visita della sorella Anna in carcere, ottenendo buone notizie. Davanti a casa loro si sono presentati in tanti: piccoli commercianti, imprenditori in difficoltà, persone abbandonate da tutti, che gli mandano a dire di essere a sua disposizione. Anche dietro le sbarre, O’Paisano comanda, resta presente e non dimentica chi lo segue e gli è fedele. Attraverso Anna, lancia un avvertimento chiaro: scegliere di stare con lui o contro di lui. Chi prenderà le distanze, non avrà altra sorte se non l’essere abbattuto.

La trama dell'episodio 4

Nell'episodio, l'ultimo diretto da Marco D'Amore, Angelo (Francesco Pellegrino) riceve da ‘O Sant un invito a una festa che non può rifiutare, anche quando capisce che si tratta di una trappola. Pietro, preoccupato per l’amico, lo segue di nascosto. Imma è costretta a compiere una scelta molto difficile per aiutare la sua amica Annalisa a salvarsi. In carcere, ‘O Paisano (Flavio Furno) incarica la sorella Anna di diffondere il loro messaggio in tutta Napoli.