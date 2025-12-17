“Lavoro, soldi, sesso, alcol, mi divertivo ed ero assolutamente maledetto. La mia personalità, la mia intelligenza, il mio carisma, le mie arti di seduzione erano troppo forti. Avevo in mano le vite di tutti”. Nel teaser trailer della docuserie in cinque episodi Fabrizio Corona – Io sono notizia, in arrivo il 9 gennaio 2026 su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick), il “Re dei paparazzi”, personaggio della tv e imprenditore protagonista anticipa il racconto della sua vita privata e della sua carriera, che si intreccia anche alle trasformazioni dell’Italia dagli anni Novanta a oggi. Diretta da Massimo Cappello, e scritta insieme a Marzia Maniscalco, la docuserie attraverserà infatti i decenni, dall’era berlusconiana all’ascesa dei social network. “Senza soldi, senza una vita, a rischio suicidio”, prosegue il teaser trailer. La piattaforma di streaming ha riassunto il progetto in un post Instagram: “Si è definito in tanti modi: imprenditore, falsissimo, disonore, dio”. Negli episodi compariranno anche volti noti come l’ex moglie, la modella croata Nina Moric, madre del figlio Carlos Maria, e l’agente dello spettacolo Lele Mora.

Nato il 29 marzo 1974 a Catania, Fabrizio Corona è figlio di Gabriella Previtera e del giornalista Vittorio Corona, che aveva curato mensili come Moda e King. “Lui era molto diverso da me. Dovunque vado non sento una persona che non dica: “Tuo padre era un grande, tuo padre era un uomo incorruttibile, era il migliore””, aveva raccontato a Domenica In nel 2023. “Di me dicono le cose opposte. Abbiamo due cose che ci uniscono: la creatività e la genialità”. Nel 1997, al fianco di Lele Mora, aveva poi costruito un impero. “Tre giorni dopo esserci conosciuti, mi mette in un programma tv, in cui guadagno un sacco di soldi”, aveva proseguito. Nel 2001 aveva fondato a Milano l’agenzia fotografica Corona’s, che gli aveva regalato la popolarità e gli aveva fatto guadagnare il soprannome di “Re dei Paparazzi”. Nel 2009 aveva poi partecipato al reality show La fattoria e al film-documentario Videocracy – Basta apparire di Erik Gandini, mentre nel 2010 aveva recitato nella fiction Squadra antimafia – Palermo oggi. Nella vita privata, invece, è stato sposato dal 2001 al 2007 con la modella Nina Moric, madre del figlio Carlos Maria che oggi ha 23 anni, ha avuto una relazione dal 2009 al 2012 con la showgirl e modella Bélen Rodriguez, dal 2015 al 2018 ha frequentato Silvia Provvedi del duo Donatella e ora è fidanzato con la modella Sara Barbieri, 27 anni, madre del secondogenito Thiago, nato nel dicembre 2024. Corona ha anche affrontato diversi procedimenti giudiziari. Nel 2007 aveva subito un primo arresto nell’ambito dell’inchiesta Vallettopoli. Nel 2013 aveva poi destato clamore la fuga di alcuni giorni in Portogallo, quando la condanna per il “foto-ricatto” ai danni del calciatore David Trexeguet era diventata definitiva. Negli anni, inoltre, il protagonista della docuserie Fabrizio Corona – Io sono notizia è stato anche in affidamento terapeutico in comunità per curare le proprie dipendenze. Dopo oltre 10 anni trascorsi tra carcere, domiciliari e affidamento terapeutico per un cumulo di pene conseguenti ai reati di estorsione, corruzione, frode fiscale e bancarotta, è poi tornato libero nel 2023. “Mi hanno buttato in galera sei volte, ma sono ancora qui, non mi hanno fatto niente”, aveva dichiarato nel libro Non mi avete fatto niente, pubblicato nel 2019. “La prima vera inchiesta mi ha tolto tutto e ha tolto tanto al mondo del gossip. I giornali hanno chiuso o vanno malissimo. Io mi sono dovuto reinventare, creando un personaggio e andando contro il sistema e l’ho pagata, ma questo mi ha permesso di avere 20 dipendenti, portare lavoro a tante persone, essere un grande imprenditore, mentre chi faceva parte di quel mondo, in primis Lele Mora, è finito”, aveva dichiarato al Corriere della Sera. Nel 2024 ha lanciato su YouTube un nuovo programma, Falsissimo, dove ha divulgato sia l’audio tra Raoul Bova e Martina Ceretti (per il quale l’Autorità per la protezione dei dati personali ha accolto la richiesta degli avvocati dell’attore di divieto di riproduzione e di divulgazione), sia le conversazioni tra Fedez e Angelica Montini (in tal caso, il rapper aveva chiesto l’ammonimento del questore di Milano nei confronti di Corona per “atti persecutori”). Sempre nel 2024, la giornalista Selvaggia Lucarelli ha denunciato Corona per diffamazione.