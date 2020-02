The Outsider, episodio 3: Nonostante sia stato temporaneamente esonerato dall'indagine dopo la sparatoria, Ralph non riesce a trovare pace, e insieme a Howard, Alec e Yunis continua a investigare. Ed è proprio grazie a Alec che conosce Holly Gibney, un'investigatrice privata tanto capace quanto sui generis. Intanto, Jack, che ha temporaneamente preso il posto di Ralph, ha una terrificante esperienza nel fienile in cui sono stati ritrovati i vestiti indossati da "Terry Maitland" dopo l'omicidio del piccolo Frankie. - The Outsider, episodio 4: Holly si mette al lavoro, e, mentre ricostruisce passo dopo passo gli spostamenti dei Maitland durante la loro ultima, recente, vacanza, scopre un altro caso che potrebbe in qualche modo essere connesso a quanto accaduto a Cherokee City. Per Glory è difficilissimo andare avanti: la comunità ormai l'ha additata come "la moglie del killer." - Non perdere il terzo e il quarto episodio, in onda su Sky Atlantic lunedì 24 febbraio alle 21.15.