Ultimo appuntamento con la seconda stagione di The Deuce - La via del porno , in onda in prima tv per l'Italia su Sky Atlantic. Il debutto di Red Hot fa promettere bene, ma Eileen e Harvey non hanno fatto i conti con i soldi che devono a Rudy Pipilo e a Matty "The Horse". Lori non vuole partire per L.A. perché ha paura che C.C. non sia d'accordo, ma Frankie le assicura che il pimp non è più un suo problema. Abby scopre che è successo qualcosa di brutto a Ashley/Dorothy. Alston è pronto a lavorare con Goldman per ripulire Manhattan. Non perdere il nono episodio, in onda lunedì 12 novembre alle 21.15.

The Deuce, stagione 2, episodio 9 (finale di stagione)

Inside The Pretend è il nono e ultimo episodio della seconda stagione di The Deuce - La via del porno. E' finalmente arrivato il momento del debutto di Red Hot, e Harvey e Eileen sono molto soddisfatti del lavoro fatto finora. Il film promette bene, molto bene, ma c'è un "piccolo" problema: i conti non tornano nella futura spartizione dei ricavi. Riusciranno Rudy Pipilo e Matty "The Horse" a trovare un accordo? Soprattutto: cosa resterà in mano a chi il film l'ha effettivamente realizzato? Per Candy, però, i problemi non arrivano solo dal mondo lavorativo, ma anche da quello privato: a quanto pare suo figlio non vuole più parlare con lei... Vincent è sempre più turbato: tra omicidi, sfruttamento della prosituzione, furti, riciclaggio di denaro e quant'altro, non può fare a meno di chiedersi come abbia fatto a ritrovarsi invischiato in certe situazioni. Abby scopre che è successo qualcosa ad Ashley/Dorothy, e rimane sconvolta dalla notizia. Lori è terrorizzata all'idea di andare a Los Angels senza avere l'approvazione di C.C., e neanche Kiki riesce a convincerla. Forse, però, potrebbe riuscirci Frankie, che sa benissimo che C.C. ormai non è più un problema per nessuno. Darlene dice addio a Larry: per lei inizia una nuova vita. Alston è pronto a collaborare con Goldman per ripulire una volta per tutte Manhattan.

Finisce la seconda stagione di The Deuce - La via del porno, ma niente paura: il terzo e ultimo capitolo è stato confermato, dunque il prossimo anno rivedremo Candy, Vince e compagni. Intanto vi lasciamo con alcune gallery da sfogliare:

