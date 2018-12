The Deuce - La via del porno: la terza stagione sarà l'ultima

@HBO

La seconda stagione di The Deuce , la serie con Maggie Gyllenhaal e James Franco, è attualmente in onda negli U.S.A., e arriverà in prima tv per l'Italia a ottobre su Sky Atlantic. Intanto, ecco arrivare la conferma ufficiale da parte di HBO per una terza stagione . Che, però, sarà anche l'ultima . Continua a leggere e scopri di più

La buona notizia è che HBO ha ufficialmente rinnovato The Deuce - La via del porno (attualmente in onda negli U.S.A. con la seconda stagione, in arrivo in Italia su Sky Atlantic a ottobre), dunque ci sarà un terzo capitolo della serie creata da George Pelecanos e David simon.

La cattiva è che la terza stagione di The Deuce sarà anche l'ultima. Da una parte HBO ha dunque dato fiducia allo show, acclamato da pubblico e critica, dandogli la possibilità di andare avanti per il tempo necessario per giungere a un finale compiuto; dall'altra, però, ha anche detto "Basta così, grazie."

La terza e ultima stagione di The Deuce andrà in onda nel 2019, sicuramente nella seconda metà, molto probabilmente tra settembre e ottobre, comunque nello slot autunnale.

(fonte Entertainment Weekly)