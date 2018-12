James Franco, le più belle foto del protagonista di The Deuce - La via del porno

Non uno, ma addirittura due personaggi per James Franco , che in The Deuce - La via del porno , in onda il lunedì sera alle 21.15 su Sky Atlantic con gli episodi della seconda stagione, interpreta i gemelli Vince e Frankie Martino . Serio, professionale, sensibile e pacato il primo, spaccone, irresponsabile e buontempone il secondo, ma è innegabile che i fratelli Martino sono due celebrità a Manhattan, anche se per motivi molto diversi! In attesa dei prossimi episodi della serie di casa HBO, sfoglia la gallery del bel James.