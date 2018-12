Attrice poliedrica e disposta ad affrontare qualsiasi sfida, Maggie Gyllenhaal, classe 1977, è l'inconfondibile volto di Eileen "Candy" Merrell in The Deuce - La via del porno , in onda con la seconda stagione su Sky Atlantic a partire da luendì 15 ottobre alle 21.15. In attesa di rivederla nella New York anni Settanta, la Grande Mela dei vizi, sfoglia la gallery con le sue foto più belle