Le più belle foto di Emily Meade, l'audace Lori di The Deuce - La via del porno

E' nata una stella? Assolutamente sì! Dopo una serie di ruoli di supporto, finalmente con The Deuce - La via del porno la newyorkese Emily Meade , classe 1989, ha avuto l'occasione di mostrare al mondo intero la sua bravura. Come non amare la sua Lori Madison, e come non apprezzare il percorso di crescita di questo personaggio, che dalla prima alla seconda stagione della serie si è sviluppato tantissimo? In attesa dei prossimi episodi di The Deuce 2 , in onda il lunedì sera alle 21.15 su Sky Atlantic, sfoglia la fotogallery di Emily Meade. Ma prima non perdere questa chicca: il video di Emily Meade che canta alla Zecchino d'Oro del 1997!!