Ultimo appuntamento su Sky Atlantic, in prima tv per l'Italia, con La verità sul caso Harry Quebert, la serie tratta dall'omonimo best-seller di Joël Dicker, un vero e proprio caso letterario del 2012. Alla regia Jean-Jacques Annaud, nel cast Patrick Dempsey, Ben Schnetzer, Damon Wayans Jr., Kristine Froseth, Kurt Fuller. Non perdere l'appuntamento finale con il nono e il decimo episodio, in onda mercoledì 17 aprile alle 21.15 su Sky Atlantic.

La verità sul caso Harry Quebert, episodio 9: Il reverendo Kellergan mostra a Gahalowood le lettere servite come testo di partenza de Le Origini del male, l’acclamato best seller di Harry Quebert, e rivela, inoltre, dettagli inediti sulla sera in cui Nola scomparve. Stern, invece, fa un’inaspettata confessione sul suo passato e sul rapporto che lo legava a Luther. Nel mentre, Gahalowood sospetta che Bobbo (Robert Quinn) stia proteggendo qualcuno, con tutta probabilità coinvolto nell’omicidio di Nola.

La verità sul caso Harry Quebert, episodio 10: Il mistero sull’omicido di Nola è finalmente risolto. Harry e Marcus hanno un ultimo, intenso, confronto, e proprio in quel momento rivivranno le tappe della loro amicizia. Gahalowood rimane colpito dal senso di giustizia di Marcus, compatto, deciso e allo stesso tempo ingenuo.



SCOPRI DI PIU'

