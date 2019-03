Mercoledì 20 marzo alle 21.15 su Sky Atlantic debutterà La verità sul caso Harry Quebert , la serie tratta dall'omonimo best-seller di Joël Dicker , un vero e proprio caso letterario nel 2012. Tra i protagonisti, peraltro proprio nel ruolo dello scrittore Harry Quebert, troviamo lui, l'affascinante Patrick Dempsey , colui che, nel mondo della serialità televisiva contemporanea, è sarà per sempre, volento o nolente, il Dottor Stranamore (Dr. McCreamy in originale). - Patrick Dempsey, le foto più belle

Per gli appassionati di Grey's Anatomy , ma non solo per loro, sarà sempre il Dottor Stranamore, il neurochirurgo Derek Shepherd, un personaggio che, per per undici stagioni, ha fatto palpitare il cuore non solo di Meredith Grey, ma anche di milioni di fan spars* in tutto il mondo. Non solo camice bianco e guanti di lattice: l'affascinante Patrick Dempsey ci ha deliziato anche in piccoli capolavori romantici come Come d'incanto, al fianco della sempre brava Amy Adams, e più avanti lo vedremo insieme al nostro Alessandro Borghi nella serie tv Diavoli . Intanto, però, godiamocelo nei panni di Harry Quebert, uno dei personaggi protagonisti de La verità sul caso Harry Quebert, in onda in prima tv su Sky Atlantic da mercoledì 20 marzo alle 21.15.

Ai tempi di Grey's Anatomy, una delle discussioni più animate tra gli appassionati era "Stranamore o Bollore?", che, tradotto, significava "Preferisci il Dr. Shepherd o il Dr. Sloan?". Una scelta facile per alcuni, più difficile per altri. Perché, almeno all'inizio, Derek e Mark non erano solo due avvenenti ragazzotti, no: incarnavano due ideali di uomini profondamente diversi, e scegliere uno anziché l'altro significava dare precise indicazioni non solo sui propri "gusti", ma anche sui propri desideri!! Ad ogni modo, due opzioni assolutamente valide, non c'è che dire.

Tornando seri, dopo aver appeso camice e cuffietta al chiodo, il bel Dempsey ha staccato un po' la spina e si è dedicato alla famiglia e alla sua passione: i motori. Nel 2018, però, è tornato sul set, e il set a cui ci riferiamo è quello de La verità sul caso Harry Quebert, la serie tratta dall'omonimo best-seller di Joël Dicker , un vero e proprio caso letterario nel 2012.

Qui l'attore americano interpreta proprio Harry Quebert, uno scrittore americano di successo che, all'improvviso, si ritrova additato come colpevole di un brutale omicidio omicidio avvenuto decenni prima dell'inizio della serie (trovate qui la trama).

La verità sul caso Harry Quebert è ambientato in diversi piani temporali, e salta costantemente tra il 1975 e il 2006, dunque vedremo un Patrick in versione doppia, una più giovane e una decisamente più matura. Ma niente paura: anche con i capelli grigri, il nostro non perde un grammo del suo proverbiale fascino!

La verità sul caso Harry Quebert debutterà su Sky Atlantic in prima tv per l'Italia mercoledì 20 marzo alle 21.15.