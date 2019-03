Per gli appassionati di Grey's Anatomy , ma non solo per loro, sarà sempre il Dottor Stranamore, il neurochirurgo Derek Shepherd, un personaggio che, per per undici stagioni, ha fatto palpitare il cuore non solo di Meredith Grey, ma anche di milioni di fan spars* in tutto il mondo. Non solo camice bianco e guanti di lattice: l'affascinante Patrick Dempsey ci ha deliziato anche in piccoli capolavori romantici come Come d'incanto , al fianco della sempre brava Amy Adams , e più avanti lo vedremo insieme al nostro Alessandro Borghi nella serie tv Diavoli . Intanto, però, godiamocelo nei panni di Harry Quebert, uno dei personaggi protagonisti de La verità sul caso Harry Quebert , in onda in prima tv su Sky Atlantic da mercoledì 20 marzo alle 21.15: sfoglia la gallery con le sue foto più belle.