La verità sul caso Harry Quebert: il cast

Arriva, in esclusiva su Sky Atlantic, la serie tv in 10 episodi La verità sul caso Harry Quebert per la regia di Jean-Jacques Annaud. Tratta dal romanzo omonimo di di Joel Dicker , la serie vede tra i protagonisti Patrick Dempsey , Ben Schnetzer, Kristine Froseth, Damon Wayans Jr., Kurt Fuller, Virginia Madsen, Joshua Close, Colm Feore e Mattew “Matt” Frewer. L'appuntamento è per il prossimo 20 marzo, poi tutti i mercoledì alle 21.15. Disponibile anche su Sky On Demand.

Mercoledì 20 marzo 2019 debutta in esclusiva su Sky Atlantic alle 21.15 La verità sul caso Harry Quebert. Nel cast della serie tv, basata sull’omonimo romanzo di di Joel Dicker del 2012, il protagonista assoluto è Patrick Dempsey, che qui interpreta l’acclamato scrittore Harry Quebert. Accanto a lui troviamo Ben Schnetzer, nel ruolo del giovane scrittore Marcus Goldman, insieme a Kristine Froseth nei panni della ragazza scomparsa Nola Kellergan. Ricordiamo anche Damon Wayans Jr., Virginia Madsen e Colm Feore. Sono inoltre presenti nel cast anche Joshua Close e Matt Frewer. Scopriamo quindi insieme chi c’è nel cast della serie tv La verità sul caso Harry Quebert, tutti gli attori e i personaggi.



Chi è Patrick Dempsey?

Patrick Dempsey @Getty Images

Il suo volto è necessariamente legato a quello di Derek Shepherd nella serie tv Grey’s Anatomy. Nato nel 1968 è considerato uno degli uomini affascinanti dell’intero star system. E’ stato eletto l'uomo del 2018 da GQ e per l'occasione GQ Germany gli ha dedicato la copertina del numero di dicembre. Ha 52 anni, è sposato da 19 anni e ha 3 bellissimi figli. Al cinema ha spesso interpretato ruoli in film sentimentali come Appuntamento con l’amore e Bridget Jones’s Baby.



Harry Quebert ne La verità sul caso Harry Quebert

Harry Quebert è uno stimato professore. Divenuto icona della letteratura mondiale grazie al suo romanzo “Le origini del male”, adesso è coinvolto in un misterioso omicidio avvenuto 30 anni prima, omicidio per il quale rischia la pena di morte.





Chi è Ben Schnetzer?

Ben Schnetzer @Getty Images

Ben Schnetzer è un attore statunitense nato a New York l’8 febbraio 1990. Raggiunge il successo dopo il suo ruolo nel film Storia di una ladra di libri. Lo ricordiamo anche per aver recitato in Pride e in La mia vita con John F. Donovan. Nel 2019 è stato nominato l'attore più sexy del mondo dalla prestigiosa rivista Glam'Mag.





Ben Schenetzer ne La verità sul caso Harry Quebert

Marcus Goldman è stato un alunno modello di Harry Quebert, professore da lui molto stimato e adesso amico. Il giovane, tornato nel Maine per superare il blocco dello scrittore, si trova invischiato nel complicato omicidio attribuito a Harry, e fa di tutto per aiutarlo.





Chi è Kristine Froseth?

Kristine Froseth @Getty Images

Kristine Froseth è un’attrice di origini norvegesi nata negli Stati Uniti il 21 settembre 1996. Fa il suo debutto nel film Rebel in the Rye di Danny Strong. Nel 2018 invece recita in due film: Sierra Burgess è una sfigata e Apostolo.



Nola Kellergan ne La verità sul caso Harry Quebert

Nola Kellergan è la quindicenne scomparsa misteriosamente nel 1975 con la quale Quebert aveva avuto una relazione nell’estate dello stesso anno. Adesso, nel 2006, il suo corpo viene improvvisamente ritrovato nel giardino del professore, accanto al manoscritto che lo ha reso famoso...





Chi è Damon Wayans Jr.?

Damon Wayans Jr. @Getty Images

Nato a Los Angeles il 18 novembre 1982, Damon Kyle Wayans Jr. è noto soprattutto grazie al ruolo di Coach nella serie televisiva New Girl, e per aver recitato in Happy Endings.



Perry Gahalowood ne La verità sul caso Harry Quebert

Perry Gahalowood è l’agente incaricato di seguire le indagini sulla morte della giovane Nola, caso rimasto irrisolto da più di 30 anni.



Chi è Kurt Fuller?

Kurt Fuller @Getty Images

Kurt Fuller è nato San Francisco il 16 settembre 1953. E' ricordato soprattuto per i suoi ruoli in Terapia d’urto e in Midnight in Paris.

Gareth Pratt ne La verità sul caso Harry Quebert

Il Capitano Gareth Pratt era a capo della polizia nel 1975. Adesso, ammalatosi di cancro, è andato in pensione.





Gli altri protagonisti:

Virginia Madsen è Tamara Quinn

Joshua Close è Luther Caleb

Colm Feore è Elijah Stern

Mattew “Matt” Frewer è David Kellegan

SCOPRI DI PIU': LA TRAMA DE LA VERITA' SUL CASO HARRY QUEBERT