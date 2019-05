Game of Thrones, The Last Watch: il documentario in onda su Sky lunedì 3 giugno

Andrà in onda su sky Atlantic The Last Watch , il documentario di quasi due ore che documenta le riprese dell'ottava e ultima stagione della serie, giunta a conclusione ufficiale il 19 maggio. L'appuntamento è per lunedì 3 giugno alle 21.15: scopri di più.

Il Trono di Spade è finita per sempre, ma niente paura: per salutare i fan come si deve, HBO ha realizzato un documentario della durata di quasi due ore interamente ambientato sui set della serie durante le riprese dell'ultimo capitolo. Dalle reazioni del cast durante la lettura delle ultime sceneggiature alle interviste a ai membri della crew (addetti al trucco prostetico, stuntmen, interpreti di ruoli minori, il "responsabile della neve", etc), passando ovviamente per registi e producer, The Last Watch (l'ultima guardia) ci svela cos'è successo dietro le quinte della serie cult più amata e vista degli ultimi dieci anni. Game of Thrones, i personaggi: il confronto fra la loro prima e ultima apparizione

The Last Watch è un intenso viaggio dietro le quinte dell'ultima stagione di Game of Thrones. Il momento più atteso è senza dubbio quello con il cast riunito attorno al tavolo dove, di anno in anno, è avvenuta la lettura delle sceneggiature. Vedere le reazioni di Emilia Clarke, Maisie Williams, Kit Harington, Sophie Turner e compagni ai due colpi di scena principali - Arya che uccide il Re della Notte e Daenerys che muore per mano di Jon - arriva dritto al cuore e allo stomaco, ma il resto non è da meno.

Vedere come è stato realizzato il mondo della stagione finale de Il Trono di Spade non toglie niente alla magia della serie, anzi, ci fa capire quanto lavora c'è stato dietro e quanta maestria è stata necessaria per realizzare qualcosa di così grandioso.

Non mancano ovviamente i momenti divertenti, ma non mancano neanche, come si poteva facilmente prevedere, le lacrime. Dire addio alla serie dopo tutti questi anni, infatti, per i membri del cast e della troupe è stato come dire addio alla propria famiglia, tanta è stata la vicinanza sul set. E non sarebbe potuto essere altrimenti.

L'appuntamento con The Last Watch è per lunedì 3 giugno alle 21.15 su Sky Atlantic. Poi, dalla settimana successiva (dunque dal 10 giugno) andrà in onda Chernobyl, la serie in cinque parti che narra le vicende terrificante disastro nucleare sovietico del 1986.

