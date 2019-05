Un viaggio lunghissimo che ci ha tenuto incollati allo schermo per anni e che di sicuro resterà per sempre nel ricordo dei fan: ecco come sono cambiati i personaggi presenti nell'ultima stagione di Game of Thrones dalla loro prima alla loro ultima apparizione. Sfoglia la gallery (ATTENZIONE, SPOILER PER CHI NON HA ANCORA VISTO IL FINALONE!) - Game of Thrones 8, il finale: cos'è successo ai personaggi principali