Che fine hanno fatto i personaggi principali della serie? Cos'è successo loro nell'ultimo episodio? Cosa faranno in futuro? Scopriamolo insieme! OVVIAMENTE CI SONO SPOILER PER CHI NON HA ANCORA VISTO IL FINALE DI SERIE DE IL TRONO DI SPADE!! - Il Trono di Spade 8, la recensione dell’episodio 6, il FINALE DI SERIE

Daenerys Targarye (Emilia Clarke): morta.

Accoltellata al cuore da Jon Snow nella sala del trono della Fortezza Rossa (qui la recensione dell'ultimissimo episodio ever di Game of Thrones). Ciao Daenerys, nonostante lo sbrocco finale ci mancherai un sacco!

Drogon: vivo.

L'ultimo figlio della Madre dei Draghi è sopravvissuto, ma la morte di Daenerys è stato un colpo durissimo (ancora sentiamo nelle nostre orecchie gli strazianti versi di disperazione del povero Drogon!). Non si sa dove sia volato dopo aver delicatamente preso tra i suoi artiglioni il corpo della Khaleesi del nostro cuore. Forse è tornato "a casa", tra le rovine dell'antica Valyria. O forse no. Chi può saperlo?

Gendry Baratheon, Yara Greyjoy, Robin Arryn, Edmure Tully, Yohn Royce e il nuovo (e senza nome) Principe di Dorne: vivi.

Tutti vivi e vegeti, e tutti a capo dei rispettivi territori. Gendry ha fatto il salto di qualità grazie a Daenerys, e ora è Lord di Capo Tempesta; Yara è diventata la Regina (o la Lady?) delle Isole di Ferro; Robyn Arryn (che ormai è un uomo) governa sulla Valle di Arryn; Edmure Tully è il Lord di Delta delle Acque (nonché lo zio sottomesso di Sansa); Yohn Royce è sempre il Lord di Pietra di Runa; il nuovo Principe di Dorne è...beh, il Principe di Dorne!

Ser Davos Seaworth: vivo.

Nonostante non sia un gran combattente (parole sue, non nostre!), Ser Davos non solo è sopravvissuto, ma è anche il nuovo Maestro delle Navi del regno di Re Bran. Diventerà anche il Maestro della Grammatica? E' possibile!

Ser Bronn delle Acque Nere: vivo.

Ovviamente Bronn, che è il più furbo di tutti, si è tenuto ben alla larga sia dalla Battaglia di Grande Inverno sia dall'attacco ad Approdo del Re, pertanto è sopravvissuto senza fatica, e ora è il nuovo Maestro del Conio del regno di Re Bran. La priorità? La riapertura dei bordelli, è chiaro!

Samwell Tarly: vivo.

Sam non solo è sopravvissuto fino alla fine e non solo sta per avere un figlio con Gilly, ma è anche diventato Gran Maestro, e, come visto nel finale dell'ultimo episodio, l'abbiamo lasciato intento a partecipare alla prima sessione del Concilio Ristretto di Re Bran. Come se non bastasse, ha portato a termine un volume importante: le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco, cioè la storia di Westeros dalla Ribellione di Robert Baratheon fino alla proclamazione di Re Bran.

Verme Grigio: vivo.

Rimasto solo, senza Missandei e senza la sua regina, Verme Grigio viene "esonerato" da Re Bran, che permette a lui, ai Dothraki e agli Immacolati di tornare a Essos. Dove è diretto Grey Worm? Verso l'isola di Naath...il luogo in cui nacque Missandei...

Ser Podrick Payne: vivo.

Podrick è vivo, per la gioia dei fan di GoT e delle signore e signorine di tutto il Continente Occidentale! Scherzi a parte, il fedele, coraggioso e intonato scudiero è stato nominato cavaliere da Brienne, e ora serve insieme a lei nella Guardia Reale.

Ser Brienne di Tarth: viva.

Brienne è sopravvissuta, e ora è la Lady Comandante della Guardia Reale di Re Bran. Complimenti! Da brava Lady Comandante ha anche terminato la pagina relativa al suo predecessore: Ser Jaime Lannister. Morto per proteggere la sua regina. E vai di lacrimuccia!

Bran Stark: vivo.

Bran è sopravvissuto al Re della Notte, e ora, grazie all'accorato appello di Tyrion ai Lord e alle Lady dei Sette Regni, è il nuovo sovrano. Solo che i regni non sono più sette, ma sei. Poco male: al Nord regna comunque sua sorella Sansa! Bran lo Spezzato, primo del suo nome, sarà sicuramente un re giusto: chi meglio di lui d'altronde potrebbe governare su Westeros? Spoiler alert: Bran sapeva che alla fine la corona sarebbe andata a lui! Ma che ve lo diciamo a fare, è un veggente, era chiaro, no?

Arya Stark: viva.

Arya è sopravvissuta, ma, a differenza degli inquilini storici di Westeros, ha deciso di andare alla scoperta dell'ignoto. Cosa c'è a west (ovest) di Westeros? Arya se lo chiedeva fin da quand'era una bambina, e ora, forse, lo scoprirà. Ma uno spin-off sui viaggi di Arya no? HBO, se ci sei batti un colpo!

Tyrion Lannister: vivo.

Tyrion (che, tra l'altro, tecnicamente è anche il Lord di Castel Granito) è sopravvissuto alla furia distruttrice di Daenerys, e ora, con la spilla di Primo Cavaliere sul petto, potrà fare ciò che sa fare meglio: governare. Sì, perché, di fatto, sarà il Folletto a tenere nelle proprie mani il destino dei Sei Regni. E va bene così!

Sansa Stark: viva.

La rossa della casa Stark, abilissima giocatrice del gioco del trono, è sopravvissuta, e, fedele alla promessa che aveva fatto prima di tutto a sé stessa, è riuscita a mantenere il Nord libero e indipendente. Sansa, la prima Regina del Nord, sarà una sovrana amata e rispettata, e noi non possiamo che essere felici, molto felici, per lei.

Jon Snow: vivo.

L'amore è la morte del dovere, ma il dovere è la morte dell'amore, e questo, purtroppo per lui, Jon lo sa bene. Ad ogni modo, l'ex figlio bastardo di Ned Stark è sopravvissuto, ma porterà per sempre dentro di sé il peso lacerante dell'aver ucciso Daenerys. Spedito al nord da Tyrion, ufficialmente Jon si è riunito ai Guardiani della Notte, ma in realtà, ritrovati Tormund e Spettro - che, FINALMENTE, ha ricevuto le coccole e i grattini che meritava!! - è partito insieme ai Bruti. Passerà il resto della sua esistenza in questo simil esilio oltre la Barriera? Probabile. D'altronde, se c'è una cosa che abbiamo imparato è che, nel mondo de Il Trono di Spade come nel nostro, spesso chi fa la cosa giusta si ritrova a pagare care le conseguenze dei propri gesti...