Game of Thrones 8: i post degli attori per dire addio alla serie

Preparate i fazzoletti, gli attori de Il Trono di Spade hanno deciso di dire addio alla serie pubblicando post strappalacrime che vi spezzeranno il cuore. L’appuntamento con gli ultimi episodi nella versione doppiata in italiano è per tutti i lunedì, alle 21.15, su Sky Atlantic - ATTENZIONE: rischio SPOILER per chi non ha ancora visto l’episodio - Il Trono di Spade 8, la recensione dell’episodio 6, il FINALE DI SERIE

La storia è stata scritta, la serie dei record ha salutato definitivamente il pubblico e sapevamo già che questo momento ci avrebbe avrebbe spezzato il cuore. Questa notte è andato in onda l’episodio finale dell’ottava e ultima stagione de Il Trono di Spade che vi aspetta nella versione doppiata in italiano tutti i lunedì, alle 21.15, su Sky Atlantic. ————————— Attenzione: rischio spoiler per chi non ha ancora visto l’episodio ———————— Otto lunghe stagioni e circa dieci anni di produzione (qui puoi trovare le foto delle location utilizzate), Il Trono di Spade ha completamente rivoluzionato il modo di raccontare diventando un fenomeno mediatico senza precedenti. Jon Snow, Daenerys Targaryen, Arya Stark, Cersei Lannister, Sansa Stark e Jaime Lannister sono soltanto alcuni dei tanti personaggi che ci hanno fatto emozionare. Il pensiero che la serie sia finita ci spezza il cuore, ma come dichiarato da Stephen King nei giorni scorsi: “Tutte le cose belle devono finire”. In queste ore i protagonisti principali de Il Trono di Spade stanno pubblicando post sui lori profili Instagram per salutare definitivamente la serie e portare a termine il lungo viaggio iniziato molti anni fa. Sophie Turner: “Questo mi mancherà più di ogni altra cosa” Sophie Turner, interprete di Sansa Stark ha iniziato ringraziando il suo personaggio: “Sansa, grazie per avermi insegnato la resilienza, il coraggio e cosa sia la vera forza. Grazie per avermi insegnato a essere gentile, paziente e a farmi condurre dall’amore. Sono cresciuta con te. Mi sono innamorata di te a 13 anni e ora dopo 10 anni… a 23 anni devo lasciarti andare, ma non dimenticherò mai cosa mi hai insegnato”. L’attrice ha ringraziato anche i fan che l’hanno accompagnata dalla prima all’ultima stagione: “Grazie per esservi innamorati di questi personaggi e per aver supportato la serie fino alla fine. Questo mi mancherà più di ogni altra cosa”.

Emilia Clarke: “Trovare le parole per questo post mi ha travolto”

Emilia Clarke è sicuramente stata una delle protagoniste assolute della serie grazie a Daenerys Targaryen, uno dei personaggi più importanti e amati.

L’attrice ha parlato dell’importanza di avere ricoperto il ruolo della Madre dei Draghi: “Trovare le parole per scrivere questo mi ha travolto per quante cose vorrei dire anche se le parole non risultano abbastanza per la grandezza dello show e l’importanza di Dany per me. Il capitolo della Madre dei Draghi mi ha accompagnato per tutta la mia vita da adulta. Questa donna mi ha rubato il cuore".

Nella parte finale del post, l’attrice ha ringraziato i fan: “Per quanto riguarda voi, carissimi fan magici, vi devo tantissimo, per avermi accompagnato in quello che abbiamo fatto e quello che ho fatto con un personaggio che era già nel cuore di molti già prima che indossassi la parrucca color platino dei sogni. Senza di voi non ci saremmo stati noi”.



John Bradley: "Un viaggio iniziato il 19 luglio 2010"



Un altro post molto emozionante è quello scritto da John Bradley che ha mostrato un documento risate a quasi dieci anni fa: “Così questa notte andrà in onda il nostro ultimissimo episodio. È l’ultimo passo di un viaggio lungo e bellissimo. Un viaggio che, per me, è iniziato lunedì 19 luglio 2010 alle 10 di mattina. So questo perché recentemente ho ritrovato la griglia delle prove e della preparazione per la prima settimana della prima stagione. Questo documento mi venne dato quando atterrai per la prima volta a Belfast, addirittura settimane prima di iniziare a girare”.

Joe Dempsie: “Non avevo molti amici”

Anche Joe Dempsie, classe 1987, ha voluto ringraziare la serie per il bellissimo viaggio nel corso di questi anni: “Prendere parte a questo show mi ha fatto vivere esperienze che non dimenticherò mai. Ma ciò che mi mancherà di più saranno le persone. Mi sono trasferito a Londra quando abbiamo iniziato a girare la prima serie, non avevo molti amici lì, ma Il Trono di Spade ha stravolto tutto. Agli amici che ho conosciuto tra questo fantastico cast e nella crew, grazie”.

Raleigh Ritchie “È stata la gita scolastica più bella di sempre”

Nei giorni scorsi Raleigh Ritchie, interprete di Verme Grigio, aveva emozionato tutti pubblicando un video strappalacrime, ora l’attore ha commosso nuovamente postando due foto che lo ritraggono durante il primo e l’ultimo giorno di riprese.

L’attore ha scritto: “Il Trono di Spade è stata la gita scolastica più bella di sempre. Un weekend d’avventura durato sei anni. Verme Grigio. Sei passato dall’essere un robot a un ragazzo vero. Sono fiero di te. Mi mancherai amico. Grazie a tutti coloro che si sono interessati a lui e lo hanno accolto. Inizialmente era preoccupato ma poi lo avete fatto sentire amato. Lo apprezza molto. Gliel’ho chiesto".