Attenzione: rischio spoiler per chi non ha ancora visto l’episodio

————————— La corsa per la conquista del trono più ambito di sempre continua tra battaglie spettacolari e clamorosi colpi di scena. I primi quattro episodi ci hanno regalato momenti indimenticabili che nessuno si sarebbe mai aspettato, come ad esempio lo scontro tra il Re della Notte e Arya Stark. Il quarto episodio ha continuato a narrare gli avvenimenti con un finale che lascia presagire a un quinto episodio memorabile e decisamente infuocato (qui trovi le foto delle anticipazioni del quinto episodio). La Madre dei Draghi messa a dura prova Nelle scorse settimane una delle protagoniste principali è stata sicuramente la Madre dei Draghi, interpretata da Emilia Clarke, che negli ultimi due episodi ha perso tre compagni di vita fondamentali: Ser Jorah, Rhaegal e Missandei. La morte di quest’ultima è stata proprio la conclusione del quarto episodio che ha lasciato i telespettatori in una valle di lacrime per la crudeltà della sua uccisione, ovviamente avvenuta per mano di una diabolica Cersei. Nei pochi istanti precedenti la decapitazione, la ragazza, interpretata da Nathalie Emmanuel (qui le foto più belle dell'attrice), ha gridato “Dracarys” a Daenerys lasciando quindi presagire al tanto atteso scontro tra le due regine della serie. I telespettatori in una valle di lacrime La morte di Missandei è stato sicuramente uno dei momenti più toccanti di sempre e a farci piangere ancor di più ci ha pensato Raleigh Ritchie, ovvero l’attore che riveste i panni di Verme Grigio, suo grande amore, che nelle scorse ore ha pubblicato un video che ha subito fatto il giro dei social. Il filmato vede l’attore al fianco di Nathalie Emmanuel divertirsi sul set de Il Trono di Spade in un video che ha commosso il pubblico, colpito anche dall’emozionante didascalia: “Lo so che fa male, ma magari in un universo parallelo”.

I know it hurts. But Somewhere in the multiverse 👑🌞🌴@missnemmanuel 🙌🏽 pic.twitter.com/nP2vdYqkeH — Raleigh Ritchie (@RaleighRitchie) 7 maggio 2019

